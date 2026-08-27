El FEPA celebró su segunda edición con humor y música en la Vieja Usina

REDACCIÓN ELONCE
La segunda edición del Festival de Espectáculos para Adultos reunió stand up y música en vivo en la Vieja Usina. Minitah! Stand Up abrió la propuesta, junto con Rosita Pizzeta, y la banda Simón Smog aportó un repertorio instrumental con ska y jazz.
El Festival de Espectáculos para Adultos (FEPA) celebró su segunda edición en la Vieja Usina de Paraná con una propuesta que combinó humor, teatro y música en vivo. La actividad convocó a artistas locales y público en una noche destinada a ampliar la oferta cultural de la capital entrerriana.
La programación comenzó a las 20:30 horas con la presentación de Stand Up "Minitah!", acompañada por Rosita Pizetta, vinculada al ámbito teatral. Luego fue el turno de la música con Simón Smog, agrupación que participó por segunda vez del encuentro y volvió a acompañar la propuesta del FEPA.
María Luz Gómez, integrante de la organización y también vinculada al conjunto musical, explicó en diálogo con Elonce que la banda regresó al evento por segundo año consecutivo. "Ellos son como la banda del festival", destacó.
Simón Smog y una propuesta instrumental
La agrupación de ska tradicional está próxima a cumplir su primer año de actividad y cuenta entre sus integrantes con Pablo Roldán, Alejandro Waigel, Mauro Riso y Lucas Oviedo, además de Pirincho Gamboggi en batería, Tomás Funes en trompeta y Lautaro Rodríguez en saxo alto.
Los músicos señalaron que durante este primer año mantuvieron una intensa actividad en distintos escenarios. "Somos una banda que suena casi todos los fines de semana en bares. Hacemos nuestros propios recitales y hace un año que no paramos", explicaron.
El grupo apuesta por una formación con fuerte presencia de instrumentos de viento. "Construimos también con otros vientos, entonces armamos una línea que suena interesante y es lindo trabajar en todos esos detalles", expresó uno de los saxofonistas.
Ska, jazz y una propuesta para bailar
El repertorio es fundamentalmente instrumental, aunque la formación suele incorporar cantantes invitados. Para esta presentación en la Vieja Usina se sumó Maxi Boyero, convocado para interpretar dos canciones junto al grupo.
Los músicos explicaron que también incorporan elementos provenientes del jazz y los adaptan a una propuesta más dinámica. "Traemos un poquito del jazz, lo adaptamos a esa métrica un poco más bailable", señalaron antes de subir al escenario.
En la previa, los integrantes destacaron el trabajo realizado para llegar preparados a la presentación. "Hicimos lo que hay que hacer: estudiar, estar al pie del cañón y ensayar. Todo lo que está de nuestro lado está hecho", expresaron. De esta manera, la segunda edición del FEPA volvió a reunir distintas expresiones artísticas en un mismo escenario de Paraná.