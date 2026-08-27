Un dron captó el despliegue para recuperar el espacio público junto al arroyo Las Viejas: el video

El operativo en el arroyo Las Viejas para recuperar un sector del espacio público quedó registrado desde el aire por drones de la Policía de Entre Ríos. Las imágenes mostraron el despliegue realizado en la zona conocida como Ciudad Perdida, en inmediaciones de calle Darwin, donde fue demolida una construcción irregular levantada sobre un terreno perteneciente a la Municipalidad de Paraná.

El registro aéreo permitió dimensionar el área alcanzada por el procedimiento y observar el movimiento de personal, vehículos y maquinaria pesada en inmediaciones del curso de agua. El terreno recuperado se encuentra, además, dentro del sector donde avanzó la obra de recuperación integral del arroyo Las Viejas.

El procedimiento fue desarrollado por distintas áreas de la Municipalidad de Paraná y contó con el acompañamiento de efectivos de la Policía de Entre Ríos. Según explicaron las autoridades, la intervención se concretó después de varios meses de seguimiento, notificaciones y advertencias dirigidas a la persona que había comenzado a ocupar el predio.

Las imágenes aéreas del operativo

Desde una perspectiva poco habitual, las tomas realizadas con drones policiales exhibieron la extensión del terreno y parte de las tareas desarrolladas para liberar el espacio. El compilado mostró desde diferentes alturas la zona lindante al arroyo y el lugar donde se encontraba la edificación irregular.

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, explicó cómo se había originado el procedimiento. La intervención "se realizó en virtud de las actuaciones que se iniciaron a comienzos de año cuando una persona empezó a ocupar un espacio público”, contó.

En ese sentido, el funcionario destacó la importancia estratégica del terreno recuperado debido a las obras que se desarrollan en el sector. “El sitio recuperado está dentro de la obra de recuperación integral del arroyo Las Viejas, que tanto esfuerzo le cuesta a la ciudad y a los vecinos”, precisó Bergara.

Un terreno incluido en la recuperación del arroyo

El funcionario recordó, además, los alcances del proyecto que se ejecuta sobre el curso de agua. “La obra implica una intervención integral que combina infraestructura hidráulica, saneamiento ambiental y generación de nuevos espacios públicos, que permitirá mejorar el escurrimiento de las aguas, reducir el impacto de los anegamientos, optimizar la calidad ambiental del arroyo y sumar un nuevo ámbito de encuentro para la comunidad”.

Por su parte, el subsecretario municipal de Control Urbano, Lautaro López, indicó a Elonce que la situación había sido detectada varios meses antes. “Nosotros desde marzo de este año venimos haciendo un seguimiento de la ocupación de este espacio público y hoy, con las distintas áreas de la Municipalidad y el acompañamiento de la Policía de Entre Ríos, se concretó un operativo de liberación del espacio público”, explicó.

Según detalló, las autoridades municipales habían advertido al responsable sobre la imposibilidad de continuar con la edificación. Pese a las actuaciones realizadas, la obra avanzó y finalmente se dispuso la intervención para restituir el predio a su condición de espacio público.

Las advertencias antes de la demolición

“En marzo de este año se lo notificó a la persona responsable de esa situación de que se abstuviera del avance y, sin embargo, no hubo respuesta y se hizo caso omiso a nuestra solicitud”, sostuvo López al referirse a los antecedentes que desembocaron en el procedimiento.

Ante la continuidad de la construcción, diferentes dependencias municipales coordinaron el operativo con acompañamiento de la fuerza provincial. Participaron áreas vinculadas a Control Urbano, Servicios Públicos y Seguridad, entre otras, mientras maquinaria intervino para retirar la estructura levantada en el terreno.

Con la demolición de la construcción, el Municipio recuperó el predio para incorporarlo nuevamente al espacio público. Las imágenes obtenidas desde los drones permitieron registrar la dimensión del despliegue y el área lindante al arroyo Las Viejas donde se concretó la intervención.