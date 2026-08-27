El Hospital de Salud Mental de Paraná recupera un espacio común para mujeres y recibe donaciones

Ponen en condiciones el solar del Hospital Escuela para brindar un mejor entorno de atención

El Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná avanza en la recuperación del espacio común de la sala de internación de mujeres mediante la realización de un mural y la puesta en valor del lugar donde las usuarias desayunan, almuerzan y comparten gran parte de sus días. El proyecto se desarrolla junto al programa municipal Todas las Manos, la Cooperadora del hospital y el equipo de Género y Diversidad.

María Sol Jacquet, residente de segundo año de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISAMC), explicó que la propuesta nació de los talleres grupales que realizan con las pacientes. “Surgió esta propuesta de poder embellecer el solar, el espacio común donde las usuarias desayunan, almuerzan y comparten sus días. También buscamos que puedan apropiarse de ese espacio en común”, expresó.

Un espacio más cálido para transitar la internación

Desde el Espacio de Género del hospital destacaron que la mejora del ambiente también forma parte del cuidado en salud mental. Las profesionales señalaron que muchas de las mujeres internadas atraviesan situaciones de profundo sufrimiento y que el entorno puede contribuir a hacer más humana la experiencia de la internación.

“Nos parece fundamental pensar que estos objetos o estos modos de adornar un espacio también forman parte de fomentar la salud mental. No es lo mismo habitar un lugar vacío o con cosas rotas que uno colorido, con plantas, cortinas y sillones donde sentarse”, remarcaron.

Además, sostuvieron que la iniciativa representa “un acto de reparación, no solo de un lugar edilicio, sino también de reparación histórica en relación a las prácticas y al modo de habitar el hospital”.

Qué donaciones necesita el Hospital de Salud Mental de Paraná

La campaña solidaria está orientada a recibir donaciones nuevas o en muy buen estado. Entre los principales elementos solicitados se encuentran: juego de living para crear un espacio de visitas familiares; cortinas y telas para ambientar la sala; plantas de interior donadas por viveros; maquillaje y espejos; artículos de higiene personal e higiene menstrual.

Las organizadoras aclararon que buscan donaciones de calidad, ya que en oportunidades anteriores recibieron objetos que no pudieron utilizar y debieron desechar.

El arte como herramienta comunitaria

Andrés Leiva, integrante del programa Todas las Manos, contó que ya se desarrolla la cuarta jornada de trabajo del mural y destacó el valor social del proyecto.

“Intervenir un espacio donde se habita tan habitualmente es un desafío y una apuesta también a estar mejor. El arte, la comunicación y lo comunitario son herramientas positivas que iluminan el alma y transmiten sosiego a personas que atraviesan un difícil tránsito”, afirmó.

Quienes deseen colaborar pueden acercar las donaciones al Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, donde el equipo continúa trabajando para transformar el espacio compartido en un lugar más cálido, digno y reparador para las mujeres internadas.