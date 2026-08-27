Entre Ríos lanzó beneficios para el turismo con rebajas impositivas, subsidios energéticos y créditos

Los beneficios para el turismo en Entre Ríos fueron presentados por el secretario de Gobernación, Mauricio Colello, junto al presidente y la vice del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto y Marcela Santa María. El paquete contempló medidas impositivas, asistencia para afrontar los costos energéticos, financiamiento para equipamiento y una propuesta destinada a incentivar el turismo interno.

Durante la presentación, Colello señaló que las medidas surgieron del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los representantes privados que integran el Emturer. El funcionario reconoció que el sector atravesaba dificultades vinculadas con la situación económica, la reducción de las estadías, las decisiones de último momento de los viajeros y factores climáticos, pero destacó las posibilidades turísticas que posee Entre Ríos.

“Entre Ríos tiene río, tiene playas, tiene atardeceres, tiene gastronomía, tiene vino, tiene cultura, tiene historia y sobre todo tiene gente”, sostuvo Colello. Asimismo, remarcó que la generación de empleo constituía uno de los objetivos centrales de las políticas impulsadas por la administración provincial y consideró al turismo como una actividad estratégica para alcanzarlo.

Rebaja del 20% en Ingresos Brutos

Entre los anuncios se destacó una reducción del 20% en Ingresos Brutos para el sector turístico, medida que, según explicó Colello, correspondía al máximo que el Poder Ejecutivo podía establecer mediante decreto.

La reducción del 20% en el impuesto a los Ingresos Brutos, de septiembre a diciembre, alcanzará a servicios de alojamiento, agencias de viajes, transporte turístico, profesionales del turismo, centros termales, turismo aventura y parques temáticos.

Entre Ríos lanzó nuevos beneficios para el turismo (foto Elonce)

Paralelamente, el Gobierno avanzó con un proyecto de ley para equiparar al turismo con los beneficios impositivos que actualmente posee la industria. El objetivo planteado fue darle continuidad al alivio tributario mediante una modificación legislativa más amplia. Desde el Ejecutivo indicaron que la iniciativa sería remitida a la Legislatura provincial para su tratamiento.

Marcela Santa María explicó que la reducción de Ingresos Brutos se aplicaría directamente, aunque remarcó que los prestadores deberían verificar que sus establecimientos se encuentren correctamente homologados ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). En caso contrario, deberán completar el trámite correspondiente para poder acceder al beneficio.

Ayuda para afrontar la tarifa eléctrica

Otro de los ejes estuvo centrado en el costo de la energía, identificado como una de las principales dificultades para hoteles y complejos termales, especialmente durante los períodos de menor actividad. El Gobierno anunció un esquema de asistencia estacional sobre la factura eléctrica, cuyo porcentaje variará según las características y categoría de cada establecimiento.

Entre Ríos lanzó nuevos beneficios para el turismo.-

Se subsidiará la tarifa eléctrica comercial de los alojamientos y termas de gestión privada para aliviar uno de los principales costos de la actividad, desde septiembre hasta diciembre.

TG1 — Alojamientos chicos, como hoteles y cabañas: 15% de descuento.

TG2 — Hoteles intermedios: 8% de descuento.

TG3 — Grandes hoteles y termas de gestión privada: 4% de descuento.

El beneficio aplica a medidores de uso comercial, no a los de uso domiciliario. Los prestadores con suministro de uso domiciliario ya cuentan con el subsidio nacional.

La ayuda estará acompañada por una línea de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinada a mejorar la eficiencia energética de los emprendimientos turísticos. Según se informó durante la presentación, los créditos tendrán una tasa de interés del 20%, un año de gracia y podrán alcanzar hasta los 400 millones de pesos.

Los fondos podrán utilizarse para adquirir paneles solares, reemplazar equipos de aire acondicionado, renovar heladeras, instalar iluminación LED y sumar otras tecnologías destinadas a reducir el consumo energético. Colello estimó que determinadas inversiones, como los paneles solares, podrían generar ahorros de hasta un 30% sobre las facturas de electricidad.

Incentivos para movilizar el turismo interno

El cuarto componente del programa estará destinado a estimular los viajes dentro de Entre Ríos mediante la tarjeta Sidecreer. La propuesta contempla un beneficio equivalente al 50% del consumo en actividades turísticas adheridas, con un límite de hasta 250.000 pesos por persona, de acuerdo con lo explicado durante el anuncio.

Satto detalló que existen unas 25.000 tarjetas Sidecreer en circulación y estimó que el universo potencial podría alcanzar aproximadamente a 100.000 usuarios. El beneficio buscará movilizar especialmente la actividad vinculada con viajes internos, eventos deportivos y propuestas culturales desarrolladas dentro del territorio entrerriano.

Jorge Satto, presidente del Emturer (foto Elonce)

“Tenemos mucha actividad, sobre todo deportiva y cultural dentro de la provincia, y seguramente esto va a ser un gran espaldarazo”, expresó el presidente del Emturer. También destacó que el paquete fue resultado de una metodología de trabajo conjunto entre organismos estatales y representantes privados.

El rol del Ente Mixto de Turismo

Satto recordó que la conformación del Ente Mixto fue pensada para incorporar al sector privado a la definición de las políticas turísticas. “Construimos la idea de tener un ente mixto donde el sector privado se incorpore y codo a codo con la función pública pudiera diseñar políticas y hacer más próspera esta actividad”, señaló.

Entre Ríos lanzó nuevos beneficios para el turismo.-

El funcionario destacó que el turismo no solamente genera empleo y actividad económica, sino que también favorece el arraigo en pequeñas localidades y contribuye a conservar las tradiciones. A su vez, indicó que la creación del organismo demandó consensos legislativos y recordó que ya se concretaron dos reuniones formales para avanzar en decisiones conjuntas.

En ese contexto, sostuvo que las dificultades actuales afectaron la rentabilidad de los prestadores y destacó que para implementar las medidas participaron distintas áreas provinciales, entre ellas Turismo, Secretaría General de Gobierno, Modernización, Comunicación, ATER y Sidecreer.

Entre Ríos lanzó beneficios para el turismo con rebajas impositivas, subsidios energéticos y créditos

Cómo podrán acceder los prestadores

Santa María explicó que los establecimientos tendrán disponible una plataforma específica donde podrán consultar las características de cada programa y determinar qué beneficios corresponden según la categoría y el tipo de actividad. El sitio estará habilitado desde este viernes y concentrará información para hoteles, cabañas, restaurantes y otros prestadores turísticos.

Para el subsidio energético, los interesados deberán realizar las gestiones mediante Mi Entre Ríos. En la misma plataforma estarán disponibles documentos explicativos, formularios y contactos de WhatsApp para realizar consultas ante inconvenientes durante la inscripción.

Marcela Santa María, vicepresidente del Emturer (foto Elonce)

Santa María también destacó la importancia de que hoteles y establecimientos gastronómicos capaciten a su personal sobre las promociones disponibles, especialmente las vinculadas con Sidecreer, para que puedan informar a huéspedes y clientes. De esta manera, el Gobierno y el Emturer buscarán que el paquete no quede limitado al anuncio, sino que se traduzca en herramientas concretas para los prestadores y en incentivos para quienes decidan recorrer Entre Ríos.