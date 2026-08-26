Frigerio conformó mesa interinstitucional para mejorar el sistema de alimentación escolar

El Gobierno de Entre Ríos convocó a universidades, especialistas, representantes del Colegio de Nutricionistas y de la empresa proveedora para evaluar el funcionamiento del servicio y acordar mejoras. La incorporación de más de 60 nutricionistas será uno de los ejes del nuevo esquema.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la primera reunión de una mesa interinstitucional y multisectorial destinada a mejorar el sistema de alimentación escolar en la provincia.

Durante el encuentro se analizaron las dificultades del servicio y se acordó avanzar en un ámbito permanente de trabajo, con participación del Estado, las universidades y los sectores técnicos y profesionales vinculados con la alimentación y la nutrición.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, Josefina Martínez Garbino, sostuvo que "el propósito común de este espacio es lograr que el sistema mejore" y destacó la posibilidad de realizar relevamientos de campo, monitorear su funcionamiento y formular recomendaciones de manera permanente.

"La alimentación diaria de los chicos tiene un impacto muy importante en su estado nutricional presente y futuro", remarcó. También propuso incorporar a la mesa a bromatólogos, pediatras del Ministerio de Salud y representantes del Consejo General de Educación.

Uno de los ejes centrales del nuevo esquema será la incorporación de más de 60 profesionales de la nutrición, con el objetivo de fortalecer el seguimiento técnico y profesionalizar la prestación en toda la provincia.

Una mesa para revisar el sistema de alimentación escolar

Al evaluar esta primera reunión, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, la definió como un espacio de diálogo constructivo, "en el que cada uno puede expresar desde qué punto de vista está mirando el sistema de comedores".

"Es un punto de partida para integrar las distintas miradas y avanzar hacia la mejor opción posible, para que nuestros niños tengan una mejor alimentación", señaló.

Sobre los pasos siguientes, Berisso explicó que se evaluarán distintas alternativas para lograr un sistema homogéneo en todo el territorio provincial, incorporando los aportes de las universidades, la empresa, el Colegio de Nutricionistas y las áreas del Estado.

La mesa trabajará especialmente en la calidad nutricional y la inocuidad de los alimentos, la trazabilidad, los controles y la reducción de las diferencias que actualmente existen entre las distintas escuelas de la provincia.

El aporte de las universidades

Por su parte, el rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, valoró la amplitud de la convocatoria y explicó que la iniciativa permite que los sectores que pueden realizar aportes comiencen a trabajar sobre "la cuestión esencial: lo nutricional y la calidad de los alimentos".

El decano de la Facultad de Bromatología de la UNER, José Dorati, indicó que la universidad aportará conocimientos específicos relacionados con la inocuidad, la producción de alimentos y los marcos regulatorios de la nutrición y la bromatología.

Dorati valoró la posibilidad de "dialogar sobre esta temática y pensar cómo trabajamos de manera conjunta para mejorar un sistema que necesita revisión y nuevos aportes".

Del encuentro participaron también el nutricionista, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos e investigador Sergio Britos; el rector de la UNER, Juan Manuel Arbelo; representantes de la empresa Teknofood; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini.

La mesa interinstitucional mantendrá reuniones periódicas y avanzará en relevamientos territoriales, propuestas técnicas y mecanismos de seguimiento para mejorar progresivamente el sistema de alimentación escolar de Entre Ríos.