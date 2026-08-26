Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central recibió este miércoles media sanción de la Cámara de Diputados, luego de cinco horas de debate. La iniciativa impulsada por el oficialismo fue aprobada por 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, y deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.

El proyecto estableció que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tendrá como único objetivo preservar la estabilidad monetaria. De esta manera, eliminó de su Carta Orgánica las metas de promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social, incorporadas durante el kirchnerismo.

Otro de los puntos centrales fue la prohibición de que la autoridad monetaria financie al sector público, tanto de manera directa como indirecta. El organismo no podrá otorgar préstamos ni adelantos al Tesoro nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios.

Límites para financiar al Estado

La reforma también impedirá que el Banco Central compre títulos de deuda pública directamente en el mercado primario. El objetivo planteado por el Gobierno fue cerrar las vías legales utilizadas para cubrir gastos estatales mediante emisión monetaria.

Las ganancias distribuibles del BCRA podrán transferirse al Estado, aunque bajo condiciones específicas. Para concretar esa operación deberá existir una manifestación formal que establezca que los recursos serán destinados exclusivamente a cancelar deuda pública.

Durante el tratamiento en comisiones también se incorporaron modificaciones técnicas vinculadas con los encajes bancarios. El dictamen permitió que el efectivo conservado por las entidades financieras en sus propias cajas pueda computarse como parte de la reserva obligatoria, además del dinero depositado en el Banco Central.

Cambios en la remoción del presidente del BCRA

Uno de los aspectos que concentró la discusión política fue el nuevo procedimiento previsto para remover al presidente del Banco Central. Según el texto aprobado, la destitución deberá contar con el respaldo de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso.

La normativa vigente dispone que el titular de la entidad sea designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, mediante un mecanismo similar al utilizado para los jueces, aunque con mayoría simple. Para removerlo, el Ejecutivo debe contar previamente con el consejo de una comisión del Congreso.

En la práctica, los pliegos de las autoridades del BCRA suelen permanecer sin tratamiento y los funcionarios pueden ejercer sus cargos mediante nombramientos en comisión. La designación de Santiago Bausili, quien asumió al frente de la entidad en diciembre de 2023, continuaba pendiente de aprobación en el Senado.

Además, las salidas de los presidentes del organismo habitualmente fueron comunicadas como renuncias, incluso cuando estuvieron precedidas por una decisión política del Poder Ejecutivo. La reforma buscó brindar mayor estabilidad institucional a las autoridades de la entidad y limitar la capacidad presidencial para disponer su desplazamiento.

Tras la votación en Diputados, el proyecto quedó girado al Senado. Allí, el oficialismo deberá reunir los apoyos necesarios para completar la sanción de una de las reformas económicas promovidas por el Gobierno.