El Gobierno acordó con provincias del Norte avanzar con subsidios energéticos para las zonas cálidas

Nación y cinco gobernadores consensuaron una propuesta para establecer tarifas diferenciales de energía en zonas cálidas y muy cálidas. Buscan implementarla “lo antes posible”.
El Gobierno nacional acordó con gobernadores del Norte avanzar en un nuevo esquema de subsidios a la energía eléctrica para las denominadas zonas cálidas y muy cálidas, una demanda histórica de las provincias donde las elevadas temperaturas generan un mayor consumo durante buena parte del año.
El encuentro se realizó este martes en el Ministerio de Economía y se extendió durante casi cuatro horas. Participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; funcionarios del área energética y cinco mandatarios provinciales.
Estuvieron presentes Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Sáenz, de Salta; y Carlos Sadir, de Jujuy. También participaron el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti.
Un esquema especial para las zonas de altas temperaturas
Durante la reunión, Nación y las provincias consensuaron trabajar sobre una propuesta destinada a modificar el esquema energético vigente para las regiones caracterizadas por temperaturas elevadas. El mecanismo definitivo todavía deberá ser establecido y podría instrumentarse mediante una resolución.
“En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias”, comunicó Caputo.
El ministro agregó: “Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”.
Desde las provincias valoraron el entendimiento alcanzado. Uno de los participantes sostuvo que se trató de una decisión con impacto directo sobre las economías familiares y consideró que el esquema permitiría atender las particularidades climáticas de la región.
Santilli destacó el acuerdo con los gobernadores
“En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”, afirmó Santilli después de la reunión.
El jefe de Gabinete calificó el planteo como “un reclamo histórico del Norte” y sostuvo que el entendimiento demostró que Nación y las provincias pueden avanzar en soluciones conjuntas.
“Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos”, añadió.
El reclamo histórico por una “zona cálida”
La implementación de una tarifa eléctrica diferencial es una demanda que los gobernadores del Norte Grande plantearon en reiteradas oportunidades. El argumento central es que las elevadas temperaturas obligan a incrementar considerablemente el consumo eléctrico para refrigerar los hogares, especialmente durante el verano.
En el Congreso existen diferentes proyectos para establecer un régimen específico. Entre las propuestas presentadas se contemplaron descuentos de hasta el 50% para usuarios residenciales de bajos ingresos y reducciones del 35% para sectores medios y entidades sociales.
Una de las iniciativas impulsadas en el ámbito legislativo propone crear un “Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino”.
También plantea modificaciones sobre los topes de consumo subsidiado y beneficios impositivos para determinados usuarios sin acceso a la red de gas natural.
Sin embargo, esas características corresponden a proyectos legislativos previos y no implican que sean necesariamente las condiciones definitivas del nuevo esquema acordado entre el Gobierno y las provincias.
Las negociaciones entre Nación y las provincias
El entendimiento se produjo después de la cumbre del Norte Grande realizada la semana pasada en Posadas, Misiones, donde ocho de los diez gobernadores de la región volvieron a plantear diferentes reclamos ante Nación.
Entre los principales pedidos estuvieron las obras de infraestructura y las políticas energéticas, incluyendo el abastecimiento de gas para el NOA y la creación de un régimen diferencial para las zonas de altas temperaturas.
Las negociaciones también se desarrollaron en momentos en que el Gobierno nacional busca fortalecer el diálogo con gobernadores aliados y dialoguistas para avanzar con distintos proyectos en el Congreso.
Entre los asuntos que forman parte de la agenda legislativa aparecen el Presupuesto, las modificaciones al régimen de zona fría, la reforma electoral y los cambios previstos para la Carta Orgánica del Banco Central.
El acuerdo sobre las zonas cálidas abrió ahora una nueva etapa de trabajo técnico entre Nación y las provincias para definir las características concretas, los beneficiarios y la implementación del esquema diferencial de subsidios eléctricos.