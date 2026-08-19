Renuevan el alerta por lluvias para diez departamentos de Entre Ríos y luego regresa el frío polar

El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta amarilla por lluvias para diez departamentos de Entre Ríos, ante la previsión de precipitaciones persistentes que podrían dejar importantes acumulados en diferentes sectores de la provincia.

El aviso comprende los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

De acuerdo con el alerta, el área será afectada el jueves durante la tarde y noche por lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.

Cuánta lluvia podría caer

Los registros previstos corresponden al acumulado durante el período alcanzado por el fenómeno y, según se advirtió, los 70 milímetros podrían ser superados de manera puntual.

La advertencia de nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La situación tendrá incidencia sobre una amplia franja de Entre Ríos, desde departamentos del centro y oeste provincial hasta sectores del norte y la costa del río Uruguay.

El frío polar entra el viernes

Apenas se retire el sistema que generará las lluvias de los próximos días, ganará terreno una masa de aire polar que cambia el escenario térmico de punta a punta.

La entrada del aire frío polar será evidente a partir del viernes y se profundizará el sábado y domingo. Según Meteored, el modelo ECMWF proyecta anomalías negativas de 7 a 10 grados en el centro del país y de hasta 12 en sectores del norte argentino.

Córdoba y Rosario rondarían los 8 grados bajo lo normal, y la provincia de Buenos Aires entre 5 y 10 grados más bajas que el promedio, con los valores menores en el interior bonaerense.

El contraste entre las temperaturas a las 6 AM del jueves versus las del sábado es evidente, y marca el avance del aire frío polar en territorio argentino.

La combinación de suelos húmedos por las lluvias previas y aire polar seco es la fórmula que más preocupa al campo: favorece heladas agronómicas fuertes en la madrugada, justo sobre la zona núcleo, donde Córdoba, Santa Fe y el norte bonaerense concentran buena parte de la producción sensible al frío.

En el AMBA, sábado y domingo amanecen con mínimas de -1 ° a apenas 3°C en zonas urbanizadas, con máximas que no pasarían los 12°C.

Pronóstico del tiempo para Paraná

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa la continuidad de las lluvias durante este jueves y una posterior mejora de las condiciones, acompañada por un marcado descenso de las temperaturas. Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el sábado se espera una mínima de apenas 4 grados.

Para este miércoles 19, el organismo indica una temperatura máxima de 14 grados y una mínima de 10 grados. Durante la mañana y la tarde la probabilidad de precipitaciones se ubicó entre 0% y 10%, mientras que hacia la noche aumentará y se ubicará entre 10% y 40%.

La inestabilidad se profundizará durante el jueves 20. La jornada tendrá una mínima de 8 grados y una máxima de 17, con lluvias previstas durante buena parte del día.

El jueves continuará la lluvia en Paraná

Para la madrugada del jueves, el SMN anticipa entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones, mientras que durante la mañana y la tarde las posibilidades aumentarán hasta ubicarse entre 40% y 70%.

Hacia la noche, en cambio, las condiciones comenzarán a mejorar y la probabilidad de lluvias caerá al 0%. Las temperaturas previstas para los diferentes momentos de la jornada oscilarán entre los 8 y los 17 grados.

El cambio será más evidente el viernes 21, cuando ya no se esperan precipitaciones. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados.

Fuerte descenso de temperatura para el sábado

Tras el paso de las lluvias llegará aire más frío a Paraná. Para el sábado 22, el organismo nacional pronostica una temperatura mínima de apenas 4 grados, mientras que la máxima alcanzará los 13. No se esperan precipitaciones.

El domingo 23 continuará el ambiente frío, especialmente durante las primeras horas del día. La mínima será de 5 grados y la máxima de 13, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas.

Para el lunes 24 se anticipan registros de entre 4 y 11 grados, mientras que el martes 25 comenzaría una recuperación térmica, con una mínima de 8 grados y una máxima que podría alcanzar los 21 grados. En ambos casos, el SMN mantiene una probabilidad de precipitaciones del 0%.

De esta manera, después de las jornadas inestables de miércoles y jueves, Paraná ingresará en un período de tiempo más estable pero considerablemente más frío, con mínimas de entre 4 y 5 grados durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana.