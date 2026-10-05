La Justicia abrió una convocatoria para cubrir un cargo de ingeniero electromecánico

El Superior Tribunal de Justicia convocó a profesionales con título de Ingeniería Electromecánica para cubrir una suplencia en la Dirección de Arquitectura Judicial. La inscripción estará abierta hasta el 21 de octubre.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos abrió una convocatoria destinada a profesionales con título de ingeniero/a electromecánico/a para cubrir un cargo suplente en la Dirección de Arquitectura Judicial. La inscripción comenzará este martes y permanecerá habilitada hasta el 21 de octubre.
Según se informó, las personas interesadas deberán acreditar el correspondiente título universitario y cumplir con los requisitos profesionales establecidos para acceder al puesto.
La categoría asignada para quien resulte seleccionado será la de Oficial Mayor Técnico/a.
Cuáles son los requisitos para postularse
Entre las condiciones establecidas, los postulantes deberán tener residencia en Paraná y contar con matrícula profesional vigente en el Colegio Profesional correspondiente o gestionar su obtención en caso de resultar designados.
También deberán acreditar conocimientos y manejo de herramientas informáticas y software técnico relacionados con el ejercicio de la actividad profesional.
Otro de los requisitos será contar con disponibilidad para viajar a distintas jurisdicciones de Entre Ríos, debido a las características de las tareas vinculadas con la Dirección de Arquitectura Judicial.
Cómo inscribirse en la convocatoria del STJ
Los profesionales que reúnan las condiciones requeridas deberán completar el formulario de inscripción dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia.
El período de inscripción estará habilitado desde las 7 de este martes hasta las 7 del 21 de octubre.
Quienes cumplan con los requisitos establecidos deberán ingresar al correspondiente enlace de inscripción https://forms.gle/G5CrvXDn1EFo1NTP9 y completar el formulario habilitado a tal efecto.
La convocatoria tiene como objetivo cubrir un puesto suplente de ingeniero/a electromecánico/a dentro de la Dirección de Arquitectura Judicial del Poder Judicial de Entre Ríos.