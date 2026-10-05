Un conejo hizo ruido, alertó a una jueza y dejó al descubierto un intento de robo

Un conejo llamado Vainilla tuvo un papel inesperado en un intento de robo en Santiago del Estero: el ruido que hizo al arañar una puerta llamó la atención de una jueza, que se acercó y descubrió a un desconocido intentando ingresar a su vivienda.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 4 de octubre. Según las primeras informaciones, el hombre había trepado hasta el primer piso de la propiedad y se encontraba en el sector de la terraza cuando fue descubierto.

De acuerdo con lo publicado por TN, que recogió información de medios locales, la mascota comenzó a arañar insistentemente la puerta de la cocina que comunica con ese espacio. La mujer estaba descansando en el interior y se levantó para comprobar qué sucedía.

El ruido que permitió descubrir al intruso

El comportamiento del conejo llevó a su dueña hasta la puerta. Al abrirla, la jueza se encontró cara a cara con el hombre, que todavía intentaba entrar a la casa. Así, el ruido de Vainilla permitió advertir su presencia antes de que concretara el ingreso.

La mujer reaccionó con gritos y le advirtió al desconocido que terminaría detenido. Según la reconstrucción difundida, también buscó un objeto contundente para defenderse ante la presencia del intruso en su vivienda.

El sospechoso desistió del intento de robo y escapó. La información disponible señala que volvió sobre sus pasos y abandonó el lugar, sin que se haya informado que consiguiera llevarse pertenencias de la casa.

La denuncia y la búsqueda del sospechoso

Después de lo ocurrido, la jueza presentó una denuncia penal en la comisaría correspondiente. A partir de esa presentación, se iniciaron las actuaciones para establecer la identidad del hombre y localizarlo.

Las primeras referencias lo describen como un joven de entre 25 y 30 años que vestía short y zapatillas. Hasta el momento de la información difundida este lunes, no se había comunicado su detención.

La presencia del conejo fue el detalle central del episodio: sus arañazos sobre la puerta despertaron la atención de la mujer y la llevaron a descubrir el intento de ingreso. La investigación continúa para identificar al sospechoso que huyó de la propiedad.