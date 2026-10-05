Robaron millones a un productor y un trabajador señaló al nieto: el dinero lo tenía su novia

Un joven de 18 años fue detenido en Esquina, Corrientes, acusado de robar $14 millones y US$3.900 de la vivienda de su abuelo, dedicado a la compra y venta de ganado junto a sus hijos. El testimonio de un trabajador rural fue clave para orientar la investigación hacia el nieto.

El robo ocurrió el sábado 3 de octubre en una propiedad ubicada a unos ocho kilómetros de la ciudad. Cuando el dueño regresó, alrededor de las 19, advirtió que la puerta principal había sido forzada y que faltaba una importante suma de dinero.

Según informó Diario Época, el efectivo habría provenido de una venta reciente de animales. Tras la denuncia, los investigadores reunieron testimonios que señalaron a un familiar directo de los damnificados como posible responsable.

El testimonio que orientó la investigación

Un trabajador rural habría visto al joven llegar a la propiedad en una motocicleta. De acuerdo con el relato incorporado a la investigación, el joven forzó la puerta, ingresó a la vivienda y se retiró pocos minutos después.

Ese testimonio permitió reconstruir parte de lo ocurrido y concentrar las averiguaciones en el sospechoso. La información publicada señala que el muchacho posteriormente se presentó en el lugar y negó las acusaciones.

La detención se concretó el domingo, mientras avanzaba la búsqueda del dinero. Los investigadores establecieron que los fajos habrían sido trasladados a la casa de su novia, en el barrio 48 Viviendas.

El dinero estaba en otra vivienda

Hasta ese domicilio llegaron los policías con una orden judicial. Según la información difundida, la joven entregó los paquetes de dinero que había recibido del sospechoso y que permanecían guardados en la vivienda.

Las fuentes citadas por el medio indicaron que se recuperó la totalidad del efectivo denunciado. El hallazgo quedó incorporado a la causa junto con los testimonios reunidos sobre el ingreso a la propiedad rural.

El joven permanece detenido mientras la Justicia continúa recolectando evidencia. La investigación deberá establecer su responsabilidad en el hecho y precisar las circunstancias en las que el dinero fue llevado al otro domicilio.

Investigan un posible vínculo con un robo anterior

La familia ya había sufrido un episodio similar meses atrás, cuando le sustrajeron alrededor de $18 millones. En aquella oportunidad, las sospechas recayeron sobre un trabajador rural que, según la reconstrucción publicada, no tuvo participación.

Ahora se analiza si el joven también pudo estar relacionado con ese robo anterior. Esa posibilidad sigue bajo investigación y no fue presentada como un hecho confirmado. Corrientes Hoy

Las actuaciones se llevan adelante en la comisaría Segunda de Esquina, por corresponderle la jurisdicción. La causa continúa en manos de la Justicia, con el dinero recuperado y el testimonio del trabajador como elementos centrales para esclarecer el robo del sábado.