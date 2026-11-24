Un accidente en Ruta 6 ocurrió cuando un automóvil impactó contra un elevador de granos que se desprendió de un carretón. El conductor sufrió traumatismos y fue trasladado al Hospital 9 de Julio de La Paz, donde confirmaron que presentaba lesiones leves.
Un accidente en Ruta 6 se produjo este martes, alrededor de las 18, a la altura del kilómetro 6, en el departamento La Paz. Un automóvil chocó contra un elevador de granos, conocido como “chimango”, que se desprendió de un carretón. Como consecuencia del impacto, el vehículo despistó y su conductor resultó lesionado.
Según informó personal de la Comisaría N° 27 de Estacas, el vehículo involucrado fue un Ford Ka negro, conducido por un hombre de 55 años, domiciliado en el partido bonaerense de Olavarría.
El automovilista viajaba acompañado por su pareja, de 51 años. Ambos provenían de la provincia de Corrientes y se dirigían hacia Buenos Aires cuando ocurrió el siniestro. La mujer resultó ilesa.
Cómo ocurrió el accidente en Ruta 6
El implemento agrícola era transportado en un carretón tirado por una camioneta Ford F100 4x4 gris, conducida por un hombre de 46 años, domiciliado en el acceso a Alcaraz.
De acuerdo con el testimonio del conductor de la camioneta, un salto durante la circulación por la ruta provocó el desprendimiento del carretón y del elevador de granos, que trasladaba hacia una estancia ubicada sobre la misma traza provincial.
El hombre no sufrió lesiones. En tanto, las circunstancias del siniestro quedaron sujetas a las actuaciones policiales correspondientes.
El conductor fue trasladado al hospital
Debido al fuerte golpe que sufrió el automovilista, se solicitó una ambulancia del Hospital 9 de Julio de La Paz, que lo trasladó al establecimiento sanitario acompañado por su pareja.
Tras examinarlo, el médico de turno determinó que presentaba lesiones leves, con traumatismos en el hombro derecho, el tórax y el rostro. Según el informe policial, las heridas no revestían gravedad.
El “chimango” involucrado en el accidente es un implemento agrícola compuesto por un tubo con un tornillo sinfín en su interior, utilizado para transportar cereales, semillas o fertilizantes hacia camiones, silos o sembradoras.