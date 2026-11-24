Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 12 de este martes 24 de noviembre en la intersección de boulevard San Lorenzo y Humberto Primo, en Concordia. Un hombre de 58 años fue atropellado por una camioneta y debió ser trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat.

Personal de la Comisaría Cuarta intervino en el lugar para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, una Renault Kangoo circulaba por boulevard San Lorenzo en sentido este-oeste cuando impactó contra el peatón, quien atravesaba la avenida de sur a norte.

El peatón quedó en observación

Según informó Concordia Policiales, el vehículo habría tenido el semáforo en verde al momento de la colisión. No obstante, las circunstancias del hecho deberán ser esclarecidas.

Como consecuencia del impacto, el hombre fue trasladado al hospital Masvernat para recibir atención médica.

La víctima permaneció en observación, a la espera de los resultados de las evaluaciones destinadas a determinar el carácter de las lesiones sufridas.