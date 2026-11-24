Un automóvil Toyota volcó después de chocar con una camioneta Volkswagen Amarok en la Ruta 14. El siniestro ocurrió pasadas las 13 del domingo 22 de noviembre, a la altura del kilómetro 324, y las circunstancias del impacto permanecen bajo investigación.

Tras la colisión, el Toyota despistó y quedó volcado sobre el carril de circulación contrario. El vehículo remolcaba un tráiler de un eje en el que transportaba tres motocicletas cero kilómetro.

El carrito y las motos terminaron sobre el cantero central de la autovía. Según la información publicada por Tal Cual Chajarí, el conductor del automóvil debió recibir asistencia y fue trasladado en ambulancia.

El conductor del Toyota fue llevado al hospital

Al volante del auto viajaba un hombre de 69 años, domiciliado en Santa Rosa, provincia de Corrientes. Estaba acompañado por un joven de 18 años.

El conductor fue derivado al hospital Santa Rosa para su atención. No se precisó la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente de la Ruta 14.

La Volkswagen Amarok era conducida por un hombre de 55 años. La información difundida no detalló si él o el acompañante del Toyota necesitaron asistencia médica.

Investigan cómo se produjo el choque

La secuencia informada ubica el despiste y el vuelco del automóvil después del impacto con la camioneta. No se comunicaron las maniobras previas ni el sentido en el que circulaba cada vehículo.

El traslado de las tres motos estaba a cargo del Toyota, mediante el tráiler que remolcaba. Aunque ambos quedaron en el cantero central, no se especificaron los daños que presentaban las motocicletas.

Las actuaciones deberán establecer las causas del choque en la Ruta 14 y reconstruir cómo el automóvil terminó sobre la calzada contraria. Hasta el momento no se difundió una determinación sobre las responsabilidades.