Los trabajos de restauración ingresaron en su etapa final y comenzaron las intervenciones sobre la entrada principal del edificio. Durante varias jornadas, el acceso estará habilitado por el sector del estacionamiento, sobre calle Corrientes.
El acceso al Palacio Municipal de Paraná será modificado temporalmente debido a los trabajos de restauración y puesta en valor de la fachada del edificio ubicado en la intersección de calles Urquiza y Corrientes. Las obras ingresaron en su etapa final y este lunes comenzaron las intervenciones sobre la entrada principal.
Como consecuencia de estas labores, la puerta permanecerá cerrada durante varias jornadas en las próximas semanas. Quienes necesiten ingresar al edificio municipal deberán hacerlo por el sector del estacionamiento, ubicado sobre calle Corrientes.
"Por el crecimiento de vegetación invasiva sobre los balcones, que no se debe arrancar sino que hay que secarlas con productos especiales que pueden ser dañinas para los transeúntes de la zona, habrá momentos en las próximas semanas donde la puerta principal estará cerrada por varios días", explicó Mariana Melhem, directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico.
Avanza la restauración del Palacio Municipal de Paraná
La intervención se desarrolla por etapas y tiene como objetivo preservar las características originales de uno de los edificios más representativos del patrimonio histórico, arquitectónico e institucional de la capital entrerriana.
Los trabajos se realizan mediante técnicas tradicionales, con un enfoque artesanal y materiales compatibles con las características patrimoniales del inmueble. Sobre calle Urquiza intervienen empleados municipales capacitados, mientras que una empresa privada está a cargo de las labores estructurales sobre Corrientes.
"Un punto para destacar es la idea del conjunto que se está restaurando como fachada, que hace un tiempo bastante largo no se realizaba. Y la otra cuestión clave es el respeto por la materialidad original", destacó Melhem.
Recuperación de los elementos históricos del edificio
Durante los últimos meses se avanzó en la recuperación de molduras, columnas, balcones y distintos elementos ornamentales de la fachada. Las intervenciones también contemplan la recomposición de revoques y capiteles, respetando las técnicas utilizadas originalmente.
"Estamos trabajando con sustitución de revoques a la cal, sobre todo en el área de calle Urquiza. En algunos casos, los capiteles se han tallado, en otros casos se ha hecho reposición de faltantes sin tallado, sino con molde", detalló la funcionaria municipal.
En el marco de estas obras también se concretó la restauración integral del histórico reloj del Palacio Municipal, que incluyó la recuperación de su maquinaria, las esferas y el campanario. Los trabajos permitieron restablecer su funcionamiento y preservar uno de los símbolos más representativos de Paraná.