El Ejecutivo de Paraná y los gremios municipales volverán a reunirse este martes para discutir un aumento salarial. APS-Jerarquizados rechazó la oferta del 5% en dos tramos, reclamó una recomposición del 12% y cuestionó la posibilidad de otorgar un bono.
Paritaria municipal. El Ejecutivo de Paraná y los gremios municipales retomarán este martes la discusión salarial en una reunión convocada para las 9. Los sindicatos esperan recibir una nueva propuesta, luego de que el jueves pasado las autoridades municipales ofrecieran un incremento del 5%, distribuido en un 3% con los haberes de noviembre y un 2% en diciembre.
La Asociación Personal Superior (APS-Jerarquizados) rechazó el ofrecimiento por considerarlo insuficiente y presentó una contrapropuesta del 12% en dos tramos, con el objetivo de reducir la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
“Hoy la inflación acumulada está en un 26,6%, mientras que los aumentos que nos han dado durante el año, acumulado hasta octubre, suman un 20,9%”, detalló a Página Gremial el secretario general de APS-Jerarquizados, Ariel Garay.
Jerarquizados rechazó la propuesta salarial del 5%
El dirigente sindical cuestionó que el incremento ofrecido por el Ejecutivo no permitiera compensar el aumento de precios registrado durante el año.
“Con ese 5% ofrecido no cubrimos ni siquiera la inflación hasta octubre, y todavía nos quedaría cubrir la de noviembre y diciembre”, explicó Garay, y remarcó: “Desde APS lo rechazamos rotundamente”.
Durante el encuentro del jueves también se planteó la posibilidad de reabrir la discusión salarial en enero. Sin embargo, según el representante gremial, “no hubo mucha predisposición” de las autoridades municipales para avanzar en ese sentido.
Cuestionamientos a la posibilidad de otorgar un bono
Otra de las alternativas analizadas durante la negociación fue el otorgamiento de un bono, aunque no se brindaron precisiones sobre su eventual monto.
“A eso también lo rechazamos, porque entendemos de que esos montos en negro se podrían aplicar al básico y así permitir que, de una vez por todas, el salario de los trabajadores municipales empiece a despegar”, sostuvo Garay.
Asimismo, cuestionó la postura de otros representantes sindicales frente a esa posibilidad. “Nos preocupa que haya gremios que consideran buena la posibilidad de un bono. A nivel provincial están en contra de todo lo que son cifras en negro y a nivel municipal las aceptan. Me llama poderosamente la atención ese discurso”, manifestó.
El salario mínimo municipal quedaría en $880.000
Garay también advirtió sobre la diferencia entre los ingresos de los trabajadores municipales y el costo de la canasta básica. Según indicó, esta última se ubicó en $1.700.000, mientras que, de aplicarse el incremento ofrecido, el salario mínimo municipal quedaría en $880.000.
“Queremos sentarnos a discutir una recomposición salarial seria, porque lo que nos están dando ni siquiera nos sirve como parche”, expresó el dirigente.
En ese sentido, consideró que, de mantenerse la propuesta del Ejecutivo, los empleados municipales finalizarían 2026 con una importante pérdida frente a la inflación.
Jerarquizados reclama un aumento salarial del 12%
Durante la reunión del jueves pasado, las partes acordaron que los sindicatos presentarían sus contrapropuestas y pasaron a un cuarto intermedio hasta este martes 24 de noviembre.
El gremio APS-Jerarquizados solicitó un incremento salarial del 12%, distribuido en un 8% con los haberes de noviembre y un 4% en diciembre. “Es un porcentaje para, por lo menos, no perder frente a la inflación del 2026”, explicó Garay.
La contrapropuesta también contempló elevar el denominado Código 02, correspondiente al personal jerarquizado, con el objetivo de “empezar a revertir el achatamiento que tienen los sueldos del trabajador municipal”.
Las expectativas ante una nueva reunión salarial
El secretario general de APS manifestó sus dudas respecto de la posibilidad de que las autoridades municipales presenten una oferta superadora durante el encuentro de este martes.
“No tenemos muchas expectativas de que el Ejecutivo vaya a mejorar la oferta. Puede llegar a haber un bono para paliar enero y nada más”, señaló.
No obstante, pidió que las autoridades reconsideren la situación económica de los empleados municipales. “Realmente estamos volviéndonos cada vez más pobres, más cercanos a la indigencia, que cuando asumió esta gestión”, afirmó.
El reclamo por la recuperación del poder adquisitivo
Garay recordó que todavía está pendiente una recomposición salarial acordada en 2024, cuando el Ejecutivo municipal reconoció una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, originada durante la gestión del exintendente Adán Bahl.
Según precisó, en aquel momento el atraso salarial rondaba el 48% y, mediante el acuerdo paritario firmado por APS, se consiguió recuperar apenas un 4%.
“Se hizo en dos cuotas, de 2% cada una. Y después no se pagó más, no se discutió más”, lamentó el representante sindical.
El dirigente estimó que actualmente el atraso salarial ronda el 35% y reiteró la necesidad de establecer un plan de recomposición de los ingresos municipales.
Finalmente, cuestionó la modalidad de las negociaciones y consideró que el diálogo “está limitado al ir y escuchar ‘esto te damos’ y nada más”.