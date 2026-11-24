Tras una mañana con probabilidad de lluvias aisladas, mejorarán las condiciones en Paraná. Las temperaturas aumentarán durante los próximos días y podrían alcanzar los 40 grados.
Pronóstico: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con temperaturas elevadas y condiciones de inestabilidad durante la mañana de este martes 24 de noviembre en Paraná. Sin embargo, se prevé una mejora durante la tarde y un marcado ascenso térmico hacia el fin de semana, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados el próximo lunes.
En tanto, cesó el alerta amarillo por tormentas que regía para algunos departamentos de la provincia de Entre Ríos.}
En la capital entrerriana, la temperatura mínima prevista para este martes es de 18 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 31 grados. La probabilidad de precipitaciones durante la mañana oscilará entre el 10 y el 40%, aunque disminuirá al 0% durante la tarde y la noche.
Cómo estará Paraná durante los próximos días
Para el miércoles, el organismo nacional anuncia una mínima de 16 grados y una máxima de 28, con nubosidad variable y sin probabilidades de precipitaciones. El viento podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la mañana.
El jueves se esperan temperaturas de entre 17 y 28 grados, mientras que el viernes la máxima ascendería a 29 grados, con cielo parcialmente a mayormente nublado.
Durante ambas jornadas no se esperan precipitaciones, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.
Anticipan máximas de hasta 40 grados
El ascenso de las temperaturas se acentuará durante el último fin de semana de noviembre, cuando podrían registrarse jornadas de intenso calor en la capital entrerriana.
Para el sábado 28 se anticipa una mínima de 21 grados y una máxima de 35, mientras que el domingo las temperaturas oscilarían entre los 18 y los 36 grados. En ambas jornadas predominaría el cielo parcialmente nublado.
En tanto, para el lunes 30 de noviembre, el SMN anticipa una mínima de 21 grados y una máxima de 40 grados en Paraná, sin probabilidades de precipitaciones. Las previsiones podrían experimentar modificaciones con el transcurso de los días.
Cómo estará este martes en las principales ciudades entrerrianas
En las localidades del centro y norte de Entre Ríos persistirán las condiciones de inestabilidad durante las primeras horas de la jornada, mientras que hacia la tarde mejorarán las condiciones meteorológicas.
Concordia y Federación: se prevén mínimas de 18 grados y máximas de 31, con probabilidades de lluvias y tormentas aisladas durante la mañana y una posterior mejora.
La Paz y Villaguay: las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 31 grados, con posibilidades de precipitaciones durante la primera parte del día.
Gualeguaychú y Concepción del Uruguay: se anticipan mínimas de 16 grados y máximas de 30, con abundante nubosidad y escasas probabilidades de lluvias.
Colón: se esperan temperaturas de entre 17 y 29 grados, con cielo cubierto durante la mañana y una disminución de la nubosidad hacia la noche.
Victoria: la mínima será de 16 grados y la máxima de 26, con nubosidad variable.
Gualeguay y Nogoyá: se prevén temperaturas de entre 15 y 27 grados.
Chajarí: los registros térmicos oscilarían entre los 19 y los 29 grados.
El calor se intensificará durante el fin de semana
Tras un moderado descenso de las temperaturas durante el miércoles y el jueves, el calor volverá a ganar protagonismo en gran parte del territorio entrerriano.
Las previsiones difundidas el lunes indicaban que Gualeguaychú y Concepción del Uruguay podrían alcanzar los 35 grados durante el sábado, mientras que en Concordia y Federación se esperaban máximas de 33 grados.
Para el domingo, los registros podrían ubicarse entre los 35 y los 36 grados en distintas localidades de la provincia, en un escenario de estabilidad atmosférica y sin precipitaciones previstas.