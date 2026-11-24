El organismo prohibió el uso, comercialización y distribución de dos implantes quirúrgicos tras detectar irregularidades en su rotulado, esterilización y acondicionamiento durante una inspección sanitaria.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de dos implantes quirúrgicos en todo el territorio argentino, tras detectar irregularidades que impidieron acreditar su legítima elaboración. La medida se oficializó este martes mediante la Disposición 7476/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La investigación se inició durante una inspección de rutina no programada en las instalaciones de la firma Cirugía Avenida Group S.R.L., ubicada en la ciudad de Corrientes, que contaba únicamente con habilitación como ortopedia.
Durante el procedimiento, los inspectores encontraron dos tornillos quirúrgicos que presentaban inconsistencias en sus envases, etiquetas y datos de esterilización.
La disposición estableció la prohibición de los siguientes productos médicos:
Tornillo Interferencial Romo: grabado 10 x 30, rotulado como 9 mm L 30 mm, código B90-000-02-030, lote B145A2, material titanio, PM 1358-14, Metal Gauss S.A., con un segundo rótulo de esterilización del 25 de agosto de 2025.
Tornillo Kurosaka: rotulado como 7 x 20 mm, código T04.270.020, lote 31104, IMECO, con un segundo rótulo de esterilización del 14 de mayo de 2025.
En el primero de los casos, los inspectores comprobaron que las dimensiones grabadas en el implante no coincidían con las consignadas en la etiqueta del producto.
Respecto del segundo, el fabricante informó que el lote identificado había vencido en 2009, pese a que el envase presentaba una etiqueta de esterilización fechada en mayo de 2025.
Las irregularidades detectadas
La investigación determinó que las unidades eran ilegítimas y que no era posible establecer si los implantes correspondían efectivamente a los lotes y vencimientos consignados en sus respectivos rótulos.
Según los fundamentos de la disposición, los productos habían sido manipulados por fuera de las empresas titulares y carecían de registros que permitieran acreditar su legítima elaboración y fiscalización conforme a la normativa vigente.
Ante esta situación, la ANMAT adoptó la medida sanitaria preventiva con el objetivo de proteger a los eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados.
Además, el organismo ordenó comunicar la prohibición a las autoridades sanitarias provinciales y dio intervención a la Coordinación de Asuntos Judiciales para que evalúe la procedencia de radicar una denuncia penal.