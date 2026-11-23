El primer gran calor de la temporada podría llegar a Entre Ríos durante el próximo fin de semana, con máximas de hasta 36 grados. Antes, se esperan jornadas agradables, un breve período de inestabilidad y un marcado ascenso de las temperaturas.
El primer gran calor de la temporada en Entre Ríos podría registrarse durante el próximo fin de semana, cuando las temperaturas máximas alcanzarían entre 34 y 36 grados. Así lo anticipó el meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored, quien advirtió que el ascenso térmico se intensificaría hacia el cierre de noviembre, luego de varios días con condiciones mayormente estables.
Según el informe, el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre serían las jornadas más calurosas, con registros que podrían superar los 35 grados en algunas localidades. Las temperaturas mínimas también serían elevadas, con valores estimados entre 18 y 22 grados.
El especialista explicó que el incremento de las temperaturas estaría relacionado con la circulación de vientos del norte y noreste, que favorecerían el ingreso de aire cálido. Además, las proyecciones no anticiparon precipitaciones significativas durante el fin de semana, por lo que predominarían las condiciones estables.
Un frente frío provocaría cambios durante el martes
Antes de la llegada del calor intenso, el martes 24 de noviembre se presentaría como la jornada con mayor posibilidad de inestabilidad. El avance de un frente frío débil provocaría una rotación del viento hacia el sector sur, con ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora.
Garavaglia indicó que existía una probabilidad muy baja de precipitaciones durante la mañana, aunque no descartó chaparrones débiles y aislados en algunos sectores de la provincia.
El fenómeno sería transitorio y no provocaría modificaciones importantes en la tendencia general de la semana. “Después de este breve episodio de inestabilidad, volverá a imponerse el tiempo más estable”, señaló el meteorólogo en su informe publicado por Meteored.
Miércoles y jueves con sol y temperaturas agradables
Para el miércoles 25 y jueves 26, las previsiones anticiparon dos jornadas con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables en Entre Ríos y otras provincias del centro del país. En Paraná, las máximas rondarían los 26 grados, mientras que las mínimas se ubicarían cerca de los 16 grados.
Durante esos días, el viento soplaría inicialmente desde el sudeste y posteriormente rotaría hacia el este, con velocidades moderadas. Estas condiciones favorecerían la estabilidad atmosférica y mantendrían las temperaturas dentro de valores templados.
Sin embargo, el viernes 27 comenzaría un nuevo ascenso térmico. Con el predominio de vientos del este y noreste, la temperatura máxima podría alcanzar los 29 grados en Paraná, como antesala de un fin de semana considerablemente más caluroso.
Cuándo llegarían los 36 grados y cuánto duraría el calor
El sábado 28 y domingo 29 concentrarían los registros más elevados de la semana. De cumplirse las proyecciones, Entre Ríos experimentaría uno de los primeros episodios de calor intenso de la temporada, con máximas cercanas a los 36 grados y noches más cálidas.
El informe también anticipó que las temperaturas comenzarían a descender durante los primeros días de diciembre. El lunes 30 de noviembre todavía podría presentar una máxima cercana a los 32 grados, mientras que el martes 1 de diciembre los valores bajarían hasta aproximadamente 25 grados.
Finalmente, para el miércoles 2 se proyectó una recuperación gradual de las temperaturas, aunque sin alcanzar los niveles previstos para el fin de semana anterior. Garavaglia destacó que el escenario todavía estaba sujeto a modificaciones, por lo que sería necesario seguir las próximas actualizaciones meteorológicas para confirmar la intensidad del calor.