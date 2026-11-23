El 12º Encuentro Nacional de Teatro Comunitario reunió a más de 500 participantes de diferentes provincias argentinas durante cuatro jornadas de actividades desarrolladas en Paraná y Santa Fe. La propuesta contó con la participación de más de 25 grupos teatrales y culminó este lunes con una celebración en Plaza Alemania, donde organizadores, actores y vecinos compartieron sus experiencias con Elonce.

La iniciativa fue organizada conjuntamente por la Biblioteca Popular Caminantes, de Paraná, y el grupo Detripa Corazón, de Santa Fe. Durante el encuentro se realizaron funciones teatrales, capacitaciones, talleres y espacios de intercambio que estuvieron abiertos tanto a los elencos participantes como al público en general.

Débora Ramírez, integrante de la Biblioteca Popular Caminantes, destacó la convocatoria y el trabajo colectivo que permitió concretar la actividad. “Estamos emocionadísimos, conmovidos, atravesados por el teatro. Han sido cuatro días muy intensos de vecinos y vecinas que vinieron de distintos puntos del país a mostrar todos sus trabajos de teatro comunitario”, expresó.

Más de 25 grupos compartieron sus producciones

El encuentro contó con delegaciones provenientes de Mendoza, La Pampa, Ushuaia y Buenos Aires, entre otros puntos del país. En Paraná, las actividades incluyeron presentaciones en la Escuela Hogar, la explanada del Anfiteatro y La Vieja Usina, además de propuestas desarrolladas en distintos espacios barriales.

Ramírez explicó que el cierre se trasladó al barrio donde funciona la Biblioteca Popular Caminantes, con el objetivo de compartir con los visitantes el territorio donde desarrolla sus actividades la organización.

“Queríamos mostrarles a todos los grupos dónde es el territorio donde trabajamos, dónde está nuestra casa, la Biblioteca Caminantes. Hicimos una función de 'Libros, asamblea y otras cosas', que cuenta nuestra historia, y fue una maravilla”, relató.

Por su parte, Maximiliano Jenkins, integrante de Detripa Corazón, valoró el trabajo conjunto entre ambas ciudades y la participación de los grupos visitantes.

“No solo fue teatro, sino comunidad, vecinos, vecinas y cultura en general. Se dieron muchos talleres y el encuentro se abrió a toda la comunidad para que todos pudieran conocer el teatro comunitario”, explicó a Elonce.

Las experiencias de los jóvenes participantes

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de niños y adolescentes que llegaron desde diferentes provincias para presentar sus producciones y conocer a otros elencos.

Lucía, integrante del grupo Res o no Res, de Buenos Aires, contó que participó en la presentación de la obra La venganza de Baigorri. La joven destacó la experiencia de actuar frente a un público diferente y compartir actividades con otros grupos.

Desde Mendoza, Violeta, integrante de Chakras para Todos, relató que su elenco presentó dos obras durante el encuentro. “Estamos muy emocionados. Lo que más me gustó fue compartir con todos los otros elencos y las otras personas”, manifestó.

Camilo Cárdenas, también integrante de Res o no Res, destacó la posibilidad de viajar y participar de las actividades. Otros jóvenes coincidieron en que el encuentro les permitió hacer nuevas amistades, conocer diferentes formas de expresión teatral y recorrer Paraná.

Un cierre con celebración y nuevos vínculos

La última jornada incluyó un conversatorio con Adhemar Bianchi, uno de los referentes históricos del teatro comunitario argentino. Posteriormente, los participantes compartieron un almuerzo antes de emprender el regreso a sus respectivas provincias.

Paraná es la sede del 12º Encuentro de teatro comunitario

Los organizadores agradecieron a las instituciones y espacios culturales que colaboraron con la realización de las actividades en ambas ciudades. En Santa Fe, las funciones se desarrollaron en espacios como El Birri, el Andén y Plaza España.

“Cerramos con broche de oro el encuentro y estamos muy felices. Todo esto fue gracias al esfuerzo que hicimos junto a Detripa Corazón de Santa Fe”, sostuvo Ramírez.