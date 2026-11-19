La Facultad de Trabajo Social de la UNER realizará un acto conmemorativo y un festival cultural el viernes 4 de diciembre, desde las 19:30, en Paraná. Habrá espectáculos musicales, muestras artísticas, feria de emprendedores y una colecta para familias afectadas por la creciente del río.
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) celebrará sus 60 años el viernes 4 de diciembre, a partir de las 19:30, con un acto conmemorativo y un festival cultural abierto a la comunidad. Las actividades se desarrollarán en la intersección de las calles Almirante Brown y Ramírez de Paraná, frente a la sede de la institución, e incluirán música en vivo, presentaciones artísticas, muestras y propuestas recreativas.
La celebración formará parte del proyecto “60 años de la Facultad de Trabajo Social – UNER. Construyendo universidad pública, comunidad y futuros colectivos”, una iniciativa que reunió distintas actividades culturales durante el segundo cuatrimestre del año.
El encuentro permitirá compartir con el público las producciones elaboradas en los talleres artístico-culturales desarrollados en la facultad. Además, contará con la participación de agrupaciones musicales, espacios para las infancias, una feria de emprendedores y una campaña solidaria destinada a los barrios afectados por la creciente del río Paraná.
Música en vivo y presentaciones artísticas
Uno de los principales atractivos de la jornada será la programación musical, que incluirá la presentación del Coro de la UNER y las bandas Crisol del Sur y Aquellas Viejas Cumbias.
La propuesta también contemplará exhibiciones de los trabajos realizados por quienes participaron en los talleres culturales de la institución durante el segundo cuatrimestre. Entre ellos se encuentran el espacio de teatro “Hora de actuar” y el taller de zamba “Explorando cuerpo, movimiento y escena”.
A estas actividades se sumarán las producciones del taller de lectura y escritura creativa “Veo una voz” y del espacio de fotografía “Mirar con otrxs. Prácticas fotográficas y exploraciones de lo documental”.
Las presentaciones permitirán mostrar parte del trabajo desarrollado en estos espacios de formación y expresión artística, que integraron las actividades organizadas por el aniversario de la facultad.
Una muestra fotográfica sobre memoria y cultura
Durante el festival también se presentará la muestra fotográfica “Nadie se salva solo. Humor, cultura y resistencia”, organizada mediante una articulación entre distintas instituciones y proyectos universitarios.
La exposición contará con la participación de Puerto Ciencia, de la Facultad de Ingeniería de la UNER; el Museo Imaginario, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS); y los proyectos de extensión “Archivo de Clara y Claudio Fink” y “Memoria y Universidad”.
La iniciativa también involucrará a la Biblioteca de la Facultad de Trabajo Social, como parte de las actividades culturales previstas para conmemorar las seis décadas de trayectoria institucional.
Feria de emprendedores y actividades para las infancias
Además de los espectáculos y las muestras, la celebración contará con diferentes espacios de participación destinados a personas de todas las edades.
La organización anunció la instalación de puestos con propuestas interactivas, un patio de comidas y una feria de emprendedores. También se habilitarán sectores especialmente destinados a las infancias, con juegos y actividades recreativas.
De esta manera, la jornada combinará el acto institucional por el aniversario con una programación cultural y recreativa que permitirá la participación de estudiantes, docentes, graduados, trabajadores universitarios y vecinos.
Una colecta para los afectados por la creciente del Paraná
En el marco de las inundaciones provocadas por la crecida del río Paraná, la Facultad de Trabajo Social también incorporará una iniciativa solidaria durante los festejos.
En el predio donde se desarrollará el festival se instalará un punto de recolección de donaciones para colaborar con los barrios afectados por el avance del agua.
La propuesta permitirá que quienes concurran a la celebración puedan realizar aportes destinados a las familias que atraviesan dificultades por la creciente.