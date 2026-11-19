La creciente del río Paraná mantiene bajo agua sectores del Club Atlético Estudiantes y del Club de Pescadores. Las imágenes de este jueves muestran el estado de las instalaciones costeras.
La crecida del río Paraná continúa modificando el paisaje de la costanera de la capital entrerriana, donde distintos espacios deportivos y recreativos permanecen afectados por el avance del agua. Este jueves 19 de noviembre, las imágenes registradas en la zona mostraron el estado de las instalaciones de los clubes ubicados junto al río.
Entre los sectores afectados se encuentran la sede de playa del Club Atlético Estudiantes (CAE) y espacios del Club de Pescadores, que permanecen cubiertos por el agua desde hace varios días. Las fotografías permiten observar cómo luce actualmente este sector de la costa paranaense, en medio de la creciente.
Según los registros oficiales de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,71 metros a las 8 de la mañana de este jueves, sin cambios respecto de la medición anterior. La altura se mantiene 71 centímetros por encima del nivel de evacuación, establecido en cinco metros.
Si bien el Instituto Nacional del Agua (INA) anticipa que la actual onda de crecida estaría llegando a su etapa final, se prevé que el río permanezca elevado durante las próximas semanas, con una bajante lenta y gradual.