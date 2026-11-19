Xi Jinping pidió la prohibición y destrucción total de las armas nucleares durante la histórica cumbre trilateral que mantuvo este jueves con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, en China. El encuentro estuvo centrado en el desarme nuclear y los conflictos armados en Ucrania e Irán.

La reunión se desarrolló en el complejo Kylin Villa, ubicado en la ciudad china de Shenzhen, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Durante aproximadamente 80 minutos, los mandatarios intercambiaron posiciones sobre seguridad internacional, inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Al comenzar la cumbre, Trump aseguró que era "un honor" compartir el encuentro con Xi y Putin. El presidente chino, por su parte, sostuvo que la "interacción positiva" entre las tres potencias "no es una opción, sino una obligación", y llamó a trabajar conjuntamente para "mantener la paz y la estabilidad", según informó Radio del Plata AM 1030.

(Doug Mills)

Xi Jinping reclamó avanzar hacia el desarme nuclear

Uno de los momentos centrales ocurrió cuando Xi Jinping advirtió sobre los riesgos del armamento atómico y afirmó que las armas nucleares deberían ser "completamente prohibidas y totalmente destruidas". Su planteo buscó impulsar un compromiso internacional para reducir las amenazas de una confrontación nuclear.

La propuesta se produjo en un escenario de importantes diferencias entre las potencias. Estados Unidos y Rusia poseen arsenales nucleares considerablemente superiores al de China, una situación que dificulta alcanzar compromisos de reducción equilibrados.

Trump también defendió la importancia del diálogo entre países con intereses enfrentados. "Nunca se resolvieron problemas bajo la vieja escuela, negándose a hablar de ello. Nunca se forjó la paz por la disminución de oportunidades de diálogo y de expresión", manifestó.

Ucrania, Irán y las diferencias entre las potencias

La guerra en Ucrania fue otro de los asuntos principales. Putin aseguró que Rusia, China y Estados Unidos mantienen "intereses convergentes" para buscar soluciones a ese conflicto y a otras crisis regionales.

En referencia al mandatario ruso, Trump expresó: "Creo que tanto él como yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra". Las conversaciones también incluyeron la situación en Irán y las tensiones internacionales vinculadas con la seguridad.

Pese a los llamados a la cooperación, la reunión terminó sin decisiones concretas ni acuerdos formales sobre el desarme nuclear. Las diferencias estratégicas entre las tres potencias continúan siendo uno de los principales obstáculos para avanzar en compromisos conjuntos.