Victoria registró 22 personas autoevacuadas por la creciente del Paraná, según el informe de la Dirección Provincial de Defensa Civil de este jueves 19 de noviembre. En el puerto local, el río alcanzó los 4,85 metros y mantiene una tendencia ascendente.

La medición quedó apenas cinco centímetros por debajo del nivel de evacuación, establecido en 4,90 metros. Además, supera en 25 centímetros la referencia de alerta, fijada en 4,60 metros.

El agua subió 11 centímetros respecto de los 4,74 metros informados el miércoles. El dato sobre las personas que dejaron sus viviendas fue aportado por Protección Civil Municipal e incorporado al relevamiento provincial.

Qué se informó sobre los autoevacuados en Victoria

El parte anterior consignaba cero personas evacuadas, pero no detallaba la cantidad de autoevacuados. Por ese motivo, el nuevo registro de Victoria no permite establecer cuándo abandonaron sus hogares esas 22 personas.

En Paraná, la altura continúa en 5,71 metros, con comportamiento estacionario. El puerto permanece por encima de los niveles de alerta y evacuación, establecidos en 4,70 y 5 metros, respectivamente.

En la capital entrerriana siguen alojadas 16 personas en el punto de evacuación del mirador de Bajada Grande. También se mantienen 43 familias autoevacuadas y 20 personas aisladas.

La situación en La Paz, Hernandarias y Diamante

En La Paz, el Paraná registra 6,24 metros y se mantiene estacionario. Continúan siete familias autoevacuadas, con una altura superior al umbral de evacuación de 6,15 metros.

En Hernandarias, la medición descendió dos centímetros respecto del informe anterior y llegó a 6,40 metros. El parte clasifica la tendencia como estacionaria y no registra evacuados, aunque el río supera la referencia de evacuación de 6 metros.

Diamante mantiene una altura de 5,85 metros, pero su tendencia pasó de estacionaria a bajante. El puerto continúa por encima del umbral de evacuación de 5,50 metros, sin personas evacuadas informadas.

Ibicuy permanece por debajo de la alerta

En Ibicuy, el nivel sigue en 1,05 metros y presenta tendencia descendente. La medición está por debajo de las referencias de alerta y evacuación, de 2 y 2,30 metros, sin evacuados reportados.

Defensa Civil indicó que Entre Ríos permanece en situación meteorológica de color verde, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias. Esa clasificación señala que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

El parte mantiene, de todos modos, la afectación por la creciente en las zonas ribereñas. Mientras Victoria continúa en ascenso, Paraná y La Paz presentan niveles estacionarios y Diamante e Ibicuy muestran tendencia descendente.