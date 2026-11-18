La Municipalidad de Victoria declaró la emergencia hídrica por 180 días corridos a partir del martes 17 de noviembre. La decisión quedó establecida en el Decreto N.º 918, por el que el municipio también adhirió a la emergencia dispuesta por el Gobierno de Entre Ríos.

El decreto tomó como referencia una medición de Prefectura Naval Argentina realizada a las 12 del martes. A esa hora, el río alcanzó los 4,66 metros en el Puerto de Victoria, seis centímetros por encima del nivel de alerta, fijado en 4,60 metros.

Según los fundamentos de la medida, esa altura representa un riesgo para la ciudad y su zona de islas. El operativo contempla tareas de prevención y preparación ante posibles crecidas, lluvias intensas y anegamientos.

Qué medidas prevé el operativo en Victoria

La Dirección de Seguridad y Protección Civil coordinará las acciones con las áreas municipales y los organismos que integran la Mesa Interinstitucional. Entre sus tareas estará el seguimiento permanente del nivel del río y de las condiciones meteorológicas.

El municipio también actualizará el relevamiento de los sectores más expuestos y de las personas que podrían necesitar asistencia. Esa información permitirá organizar la respuesta si se producen anegamientos o se requiere una evacuación.

En los sectores expuestos se prevé limpiar y adecuar desagües pluviales, cunetas y alcantarillas. El operativo también incluye la preparación de centros de evacuación y la disponibilidad de transporte y medios de comunicación.

Cómo se podrá revisar la emergencia hídrica

El decreto habilita al municipio a realizar contrataciones directas por vía de excepción para adquirir bienes y servicios indispensables para atender la emergencia.

Cada contratación por esa vía requerirá la autorización de la Secretaría de Hacienda.

La declaración en Victoria podrá revisarse, prorrogarse o dejarse sin efecto. La decisión dependerá de cómo evolucione la situación hídrica y de las conclusiones de los informes técnicos.