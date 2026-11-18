La Selección Argentina cerró su calendario de 2026 con una goleada por 7 a 0 ante Costa Rica y volverá a jugar en marzo de 2027. El amistoso del martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, fue el último compromiso del año para el equipo de Lionel Scaloni.

La primera ventana FIFA de 2027 se extenderá del 22 al 30 de marzo. En ese período se podrán disputar hasta dos partidos, aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía debe confirmar los rivales, las sedes y los horarios.

Tras el encuentro en Córdoba, los futbolistas quedaron liberados para regresar a sus clubes. El próximo reencuentro del plantel está previsto para la convocatoria de marzo.

Qué se sabe de las Eliminatorias para el Mundial 2030

La fecha FIFA de marzo será la primera oportunidad para que Scaloni reúna al equipo antes de las Eliminatorias sudamericanas. El inicio de la competencia se proyecta para septiembre de 2027, a la espera de la confirmación de la Conmebol.

La Selección Argentina ya tiene un lugar en el Mundial 2030 por su condición de anfitriona de uno de los partidos conmemorativos del centenario. Aun así, participará de las Eliminatorias, al igual que Uruguay y Paraguay.

Scaloni seguirá al frente del seleccionado tras renovar su contrato hasta el Mundial de 2030. La primera convocatoria de 2027 le permitirá volver a reunir al plantel que comenzó el recambio durante los amistosos de noviembre.

El cierre de 2026 y los cambios en el cuerpo técnico

La Albiceleste disputó 17 partidos en 2026 y fue subcampeona del mundo tras perder la final ante España. En la última fecha FIFA del año cayó ante Uruguay en La Bombonera y luego venció a Costa Rica en Córdoba.

El amistoso del martes también marcó la despedida de Walter Samuel como ayudante de campo. El exdefensor acompañó a Scaloni desde 2018 y dejó el cargo para iniciar su carrera como entrenador principal.

Scaloni adelantó que, por ahora, el cuerpo técnico seguirá con su estructura actual. Pablo Aimar y Roberto Ayala continuarán como ayudantes de campo de la Selección Argentina.

La camiseta número 10 tras el retiro de Messi

El retiro de Lionel Messi dejó abierta la decisión sobre quién usará la camiseta número 10 de la Selección Argentina. Scaloni indicó que esperará hasta que sea obligatorio asignar ese dorsal para definir quién lo llevará.

Nico Paz fue titular ante Costa Rica y se destacó durante el primer tiempo. Su actuación en Córdoba lo ubicó entre los nombres que aparecen en la discusión por el dorsal.

La designación podría quedar pendiente hasta el inicio de las Eliminatorias. Por ahora, la próxima definición del calendario será el anuncio de los partidos que la Albiceleste disputará entre el 22 y el 30 de marzo.