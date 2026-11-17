REDACCIÓN ELONCE
A los 43 años, Isaac Monti fue una de las figuras de Luis Luciano de Urdinarrain en la histórica eliminación de Sportivo San Salvador. En diálogo con Elonce, destacó la unión del equipo, recordó su trayectoria y anticipó el cruce ante Sionista por los cuartos de final.
El experimentado basquetbolista Isaac Monti, de 43 años, fue uno de los protagonistas del batacazo de Luis Luciano de Urdinarrain en la Liga Provincial de Básquet de Entre Ríos. El equipo, que había ingresado a los playoffs desde el puesto 16, eliminó a Sportivo San Salvador, el mejor clasificado de la fase regular, y avanzó a los cuartos de final. En diálogo con El Once Deportivo, el jugador analizó las claves de la clasificación, destacó el presente del plantel y habló sobre su continuidad en el deporte.
La clasificación tuvo un recorrido exigente para el conjunto de Urdinarrain, que debió superar previamente la instancia de play-in. Después de enfrentar a Estudiantes de Concordia y Olimpia, Luis Luciano consiguió el lugar que le permitió disputar la serie ante el principal candidato del certamen.
“Fue durísimo el play-in. En Concordia, Estudiantes hizo mejor las cosas que nosotros y pudimos sacar una ventaja de locales, con nuestra gente, contra Olimpia, que nos ayudó a meternos en los playoffs y llegar con confianza para enfrentar al primero y darle batalla”, relató Monti.
La confianza del equipo, una de las claves del batacazo
El cruce entre el primero y el decimosexto de la clasificación aparecía como uno de los enfrentamientos más desparejos desde lo estadístico. Sin embargo, el desarrollo de la serie mostró a un Luis Luciano competitivo, que consiguió imponerse y avanzar a la siguiente instancia. “Se elevó mucho la confianza, el espíritu, el grupo se encendió. Creímos que podíamos lograr el cruce y fuimos a dar lo mejor. Jugamos muy agresivos, en equipo, y lo hicimos andar. Creo que fuimos un poquito más que ellos”, aseguró el basquetbolista.
Monti también explicó que la paridad de la competencia había preparado al plantel para afrontar partidos decisivos. La experiencia acumulada durante la fase regular resultó importante al momento de enfrentar al conjunto de San Salvador.
“Todos los que jugamos básquet sabemos que cuando te metés en un playoff es muy importante cómo llegás anímicamente y qué tan unido está el equipo. Nosotros llegamos bien unidos, en una zona donde todos los partidos fueron muy duros, entonces sabíamos lo que era jugar partidos duros”, destacó.
Del puesto 16 a eliminar al mejor de la fase regular
Durante la entrevista, el jugador se refirió a las diferencias entre ambos equipos en la tabla de posiciones. Si bien reconoció que Sportivo San Salvador había realizado una mejor campaña durante la primera etapa, consideró que Luis Luciano tenía argumentos deportivos para competir de igual a igual. “La diferencia entre el uno y nosotros, que éramos el 16, desde los números estábamos lejos, pero desde el juego me parece que estábamos para buscar el pase”, sostuvo.
Uno de los momentos determinantes de la serie fue el segundo encuentro, cuando Monti convirtió un triple decisivo que contribuyó a igualar la eliminatoria y llevar la definición a San Salvador. La acción volvió a poner en primer plano la experiencia del jugador, que acumula una extensa trayectoria en el básquet entrerriano.
Consultado sobre sus comienzos, recordó que debutó en primera división durante la adolescencia y que, después de una interrupción en su carrera, retomó la actividad a los 21 años. “Alrededor de los 16 años jugué por primera vez en Primera. Jugué uno o dos años más, se cortó el básquet en esos tiempos y volví a jugar a los 21 años. Ahí no paré hasta ahora”, recordó.
Su trayectoria en Atlético Tala y la llegada a Luis Luciano
Monti desarrolló gran parte de su carrera en Atlético Rosario del Tala, institución con la que mantiene un fuerte vínculo. También tuvo pasos por Peñarol, otro de los clubes tradicionales del básquet de esa ciudad. “Se armó un equipo y estuvimos muchos años porque jugamos con varios chicos del club. Jugué ahí hasta 2024. En Peñarol también jugué un par de años. Es una rivalidad que ha hecho crecer a los dos clubes”, expresó.
Su incorporación a Luis Luciano representó una nueva etapa deportiva, en la que pasó a compartir plantel con jugadores jóvenes. El experimentado basquetbolista valoró la oportunidad de aportar sus conocimientos dentro de un proyecto que busca consolidarse en la competencia provincial. “Estoy muy agradecido porque me preguntaron si tenía ganas de venir con ellos y acompañar a sus chicos, que tienen una camada de jugadores jóvenes que vienen muy bien encaminados y son muy buenos chicos”, manifestó.
En ese sentido, destacó especialmente el respaldo del entrenador Maxi Visso, quien lo convocó para integrar el equipo de Urdinarrain. “Me llamó Maxi Visso, que es el entrenador, y le agradezco un montón. Estoy muy contento con esta oportunidad que me dio y de estar acá”, señaló.
El próximo desafío será Sionista en los cuartos de final
Después de superar a Sportivo San Salvador, Luis Luciano deberá enfrentar a Sionista de Paraná por un lugar en las semifinales. El rival quedó definido luego de una modificación en los cruces de playoffs, ya que inicialmente el conjunto de Urdinarrain tenía previsto medirse con Ferro. “A mí en lo personal no me varía demasiado porque son dos equipos muy competitivos. Si era Ferro iba a ser una serie dura y ahora sabemos que va a ser Sionista”, explicó Monti.
El jugador destacó las características del conjunto paranaense y anticipó que el plantel deberá sostener la intensidad que mostró en la instancia anterior para intentar conseguir una nueva clasificación.
“Nos vamos a preparar para enfrentar un equipo que estoy seguro que juega bien, que tiene identidad de juego, que es fuerte, con el Pipi manejando el equipo y su cuerpo técnico. Sabemos que vamos a enfrentar un gran equipo”, afirmó.
La posibilidad de disputar la Liga Federal
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la clasificación a la Liga Federal, una competencia que representa un desafío tanto deportivo como económico para las instituciones entrerrianas.
Monti recordó que anteriormente el acceso al certamen nacional estaba reservado principalmente para los campeones provinciales. Con el actual sistema de competencia, más equipos pueden conseguir una plaza, aunque la participación depende también de los recursos disponibles. “Antes era una Liga Entrerriana y había que ganarla. Eran muy duras. Me acuerdo de Paraná, de equipazos, Olimpia. Siempre hubo buen básquet en Paraná”, señaló.
El basquetbolista manifestó su deseo de que los clubes de la provincia puedan afrontar los costos de participación y mantener la representación entrerriana en la categoría.
“Ojalá que los clubes se puedan organizar y haya Torneo Federal en Entre Ríos”, expresó.
A los 43 años, Monti no piensa en el retiro
La vigencia del jugador fue otro de los aspectos destacados durante la conversación con El Once Deportivo. A pesar de su extensa trayectoria, Monti continúa siendo una pieza importante dentro de su equipo y mantiene la motivación para competir. “No sé hasta cuándo. Tengo ganas, me siento bien, me gusta ser parte de un equipo, estar en el ambiente del básquet, más con esta buena gente que hay acá”, aseguró.
Lejos de establecer una fecha para su despedida, explicó que su continuidad dependerá de cómo se encuentre físicamente y de la posibilidad de seguir aportando al funcionamiento colectivo. “Si se puede dar una mano, ser productivo y servir todavía, me gustaría seguir, pero veremos. Voy paso a paso. Me encantaría”, manifestó.
Finalmente, Monti dedicó el presente deportivo a las personas que lo acompañaron durante su carrera y que continúan siguiendo sus actuaciones. “Seres queridos, familia, amigos, sé que me siguen, así que va por ahí”, concluyó.