REDACCIÓN ELONCE
El Seven de la República se disputará el 28 y 29 de noviembre en Paraná, con la participación de 700 deportistas de 24 uniones del país. Elonce dialogó con autoridades y jugadores durante la presentación oficial del torneo, que tendrá entrada libre y gratuita.
El Seven de la República masculino y femenino volverá a disputarse en Paraná los días 28 y 29 de noviembre, con la participación de aproximadamente 700 deportistas de distintas provincias argentinas. La presentación oficial se realizó este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), donde autoridades de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) y jugadores brindaron detalles sobre la organización, las sedes y las expectativas deportivas.
La competencia reunirá la 42ª edición del Seven de la República masculino y la décima edición del torneo femenino, dos certámenes que convocarán a representantes de 24 uniones de todo el país. Los partidos se desarrollarán en las instalaciones de El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y La Tortuguita, del Paraná Rowing Club.
Durante la conferencia de prensa, el presidente de la UER, Martín Cipriani, dialogó con Elonce sobre los preparativos. “Estamos trabajando hace dos meses en la parte dirigencial, buscando sponsors, charlando con los gobiernos provinciales y municipales para recibir a 700 deportistas, para darles la mejor atención posible”, explicó.
El Seven de la República tendrá entrada libre y gratuita
Uno de los aspectos destacados de la organización fue la posibilidad de asistir a los encuentros sin necesidad de adquirir entradas. La medida permitirá que vecinos, familiares de los jugadores y aficionados de distintas disciplinas deportivas puedan presenciar la competencia durante ambas jornadas.
“Este evento es totalmente gratuito, así que esperamos a toda la gente que le guste el rugby y también de otros deportes que se puedan acercar y disfrutar de un fin de semana de rugby”, expresó Cipriani.
El dirigente también se refirió al trabajo desarrollado por los seleccionados entrerrianos durante las semanas previas. Los planteles comenzaron su preparación deportiva aproximadamente un mes antes del certamen y participaron de una competencia en Corrientes como parte de su puesta a punto. “Desde nuestro lugar trabajamos día a día para hacer crecer nuestro deporte. Este evento particularmente es un evento nacional al que vienen equipos de 24 uniones de todo el país”, destacó el presidente de la entidad.
El seleccionado masculino buscará superar la final del año pasado
La presentación también contó con la participación de Tomás Sigura, jugador de Tilcara e integrante del seleccionado entrerriano masculino. El deportista analizó el presente del equipo y recordó la definición de la edición anterior, cuando Entre Ríos quedó a las puertas del título. “Las expectativas son las mismas de todos los años, dejar a la UER lo más alto posible. Los últimos años venimos bastante bien, peleando siempre el torneo”, señaló.
El jugador mencionó la reciente participación del seleccionado en un torneo disputado en Corrientes. Allí, el conjunto entrerriano volvió a enfrentarse con Noreste, rival que lo había superado en la final del Seven de la República anterior.
“El año pasado perdimos la final por dos puntos contra Noreste. Este fin de semana nos tocó viajar a Corrientes a jugar el torneo, que ellos eran locales, y en la final jugamos contra ellos y ganamos nosotros”, relató Sigura.
Un plantel joven y la ilusión de conseguir el título
El seleccionado entrerriano masculino llegará al certamen con una renovación parcial de sus integrantes. La preparación incluyó entrenamientos y competencias que permitieron evaluar el funcionamiento colectivo antes del torneo nacional. “Estamos muy motivados, venimos trabajando bien con los chicos. Tenemos un grupo bastante nuevo, son todos jóvenes, con muchas ganas, así que las expectativas son muy altas”, aseguró Sigura.
El deportista también destacó la importancia de disputar el campeonato en Paraná, donde los representantes locales contarán con el acompañamiento de familiares, amigos y simpatizantes de los clubes de la región. “Para nosotros es todo estar acá en Paraná, que vengan tus amigos, tu familia, se respira ese aliento de la gente”, expresó.
Al recordar la definición de la edición anterior, el jugador manifestó su deseo de que el equipo pudiera alcanzar el objetivo que se le escapó por una diferencia mínima. “La final del año pasado fue una locura, un marco de gente terrible que lamentablemente no se nos dio por detalles, pero cada vez estamos más cerca. En algún momento tenemos que romper esa pared y calculo que ya se va a dar”, sostuvo.
El rugby femenino buscará mantenerse entre los mejores seleccionados
La décima edición del Seven de la República femenino también tendrá participación entrerriana. Durante la presentación, Abigail Rivero, integrante del seleccionado provincial, compartió las expectativas del plantel y los objetivos establecidos para la competencia. “Estamos trabajando, enfocándonos en los puntos principales para poder llevar adelante esto. Como principal objetivo queremos mantener el quinto puesto, mantenernos ahí, lograr lo mejor posible y llevar lo más alto a la UER”, explicó.
El equipo femenino llegará al torneo con la intención de sostener su posición entre los principales seleccionados del país. La preparación estuvo orientada a fortalecer aspectos específicos del juego y consolidar el funcionamiento colectivo.
Rivero también destacó el significado personal de vestir la camiseta entrerriana, especialmente por su trayectoria dentro del plantel y el vínculo construido con sus compañeras a lo largo de los años. “Para mí siempre va a ser un honor representar a la UER. He estado dentro del plantel por muchos años y siempre para mí es dejarlo todo hasta el final, dejarlo por mi club, por mis compañeras, por las que no están convocadas”, expresó.