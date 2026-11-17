Walter Samuel tendrá este martes 17 de noviembre su último partido como ayudante de campo de la Selección Argentina. El exdefensor dejará el cuerpo técnico de Lionel Scaloni después del amistoso ante Costa Rica para iniciar su carrera como entrenador principal.

La despedida será en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el partido comenzará a las 20. Será el segundo amistoso de la fecha FIFA para la Albiceleste, que viene de perder ante Uruguay en La Bombonera.

Scaloni confirmó la decisión y contó que Samuel ya le había comunicado su intención de dirigir un equipo. “En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo”, explicó.

Qué dijo Scaloni sobre la salida de Walter Samuel

El entrenador se refirió al vínculo personal que construyó con el exdefensor durante estos años. “Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo”, expresó al confirmar su salida.

Scaloni también destacó el aporte de Samuel al trabajo diario del equipo. “Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico”, afirmó.

El exzaguero se incorporó al equipo de trabajo en 2018, al inicio del ciclo de Scaloni. Entre sus tareas estuvo la preparación táctica, con especial atención a las jugadas de pelota parada.

Los títulos de la Selección Argentina durante su etapa

La primera conquista de la Selección Argentina con Samuel en el cuerpo técnico fue la Copa América de 2021. El equipo volvió a ganar ese torneo en 2024.

Entre ambas ediciones de la Copa América, la Albiceleste obtuvo la Finalissima y el Mundial de Qatar, ambos en 2022. Samuel integró el equipo de colaboradores de Scaloni en las cuatro conquistas.

El encuentro ante Costa Rica cerrará una etapa de ocho años para Walter Samuel en el seleccionado mayor. Su próximo objetivo será asumir la conducción de un equipo como entrenador principal.

Cómo quedará integrado el cuerpo técnico

Scaloni adelantó que mantendrá el equipo de trabajo tras el amistoso. “En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así”, señaló.

El técnico mencionó que más adelante podría recurrir a colaboradores de las selecciones juveniles. Por ahora, Pablo Aimar y Roberto Ayala seguirán como ayudantes de campo de la Selección Argentina.

Martín Tocalli continuará como entrenador de arqueros y Matías Manna seguirá a cargo del análisis de video. Luis Martín permanecerá al frente de la preparación física.