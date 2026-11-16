La Dirección Nacional de Arbitraje emitió una circular para reforzar el cumplimiento de la zona de capitanes en el fútbol argentino. Advirtió que los jugadores y cuerpos técnicos que invadan el espacio del árbitro durante las revisiones del VAR deberán ser sancionados con amonestaciones o expulsione
La Dirección Nacional de Arbitraje (DNA), encabezada por Federico Beligoy, emitió una circular en la que instó a los árbitros del fútbol argentino a sancionar con tarjetas las protestas y las invasiones a la denominada zona de capitanes, especialmente durante las revisiones del VAR. La medida buscó evitar los tumultos y las discusiones que se producen cuando los jueces deben tomar decisiones durante los partidos.
A través de la Circular 02/26, el organismo recordó la vigencia de esta disposición, implementada a finales de 2024, y reclamó una aplicación más estricta del reglamento. La advertencia estuvo dirigida tanto a los futbolistas como a los integrantes de los cuerpos técnicos que interfieran en las decisiones arbitrales.
“Las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro, la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitoreo del VAR no pueden ser permitidas e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión”, estableció el comunicado.
Qué establece la zona de capitanes en el fútbol argentino
La zona de capitanes fue incorporada al fútbol argentino a finales de 2024 con el objetivo de reducir las protestas colectivas y ordenar la comunicación entre los jugadores y los árbitros. La disposición busca que sea el capitán quien dialogue con el juez sobre las decisiones, evitando que otros futbolistas lo rodeen para reclamar.
Aunque la medida comenzó a utilizarse durante sus primeros meses, su aplicación perdió continuidad con el transcurso de las competencias. Como consecuencia, volvieron a registrarse situaciones de discusiones y aglomeraciones alrededor de los árbitros, especialmente cuando intervino el sistema de videoarbitraje.
En ese contexto, la Dirección Nacional de Arbitraje, conducida por Beligoy y Fernando Rapallini, consideró necesario reforzar las instrucciones para los jueces. “La inconducta provocada por uno o más jugadores ante la toma de decisión del árbitro debe ser sancionada acorde al comportamiento de los mismos, tanto en lo técnico como en lo disciplinario”, indicó la circular.
Amonestaciones y expulsiones por protestas contra el VAR
El organismo también hizo hincapié en las consecuencias que generan las protestas masivas durante los encuentros. Según expresó, estas situaciones afectan el desarrollo normal del juego y la autoridad de los árbitros. “Esta práctica, que genera protestas masivas y confrontaciones generalizadas, daña y vitupera significativamente la imagen arbitral y, por tal motivo, debe ser sancionada”, sostuvo el documento.
De esta manera, la DNA solicitó que los jueces utilicen las herramientas disciplinarias previstas en el reglamento cuando los futbolistas o integrantes de los cuerpos técnicos incumplan las disposiciones. Las sanciones podrán incluir tarjetas amarillas o rojas, de acuerdo con la gravedad de cada conducta.
La advertencia también alcanzó a quienes se acerquen de manera indebida a los sectores donde se encuentran los monitores del VAR. El objetivo es garantizar que los árbitros puedan revisar las jugadas sin interferencias ni presiones de los protagonistas.
También pidieron sancionar las sujeciones dentro de las áreas
Además de las protestas, la circular abordó otra situación frecuente durante los partidos: las infracciones por agarrones y sujeciones entre futbolistas dentro de las áreas, particularmente en las jugadas de pelota detenida.
La Dirección Nacional de Arbitraje advirtió sobre “varias situaciones de sujeciones en las áreas que deben ser prevenidas por los árbitros en campo” y remarcó la importancia de intervenir antes de que se produzcan infracciones.
En ese sentido, el organismo sostuvo que “el camino preventivo siempre es la primera opción”, por lo que los jueces deberán advertir a los jugadores cuando detecten comportamientos antirreglamentarios. Sin embargo, también aclaró que, “ante la negativa de colaboración o repetición de las mismas acciones, se deben tomar las medidas técnicas y disciplinarias correspondientes”.