Los precios de los protectores solares arrancan en $17.000 y pueden superar los $75.000, según la marca y el tipo de producto. Un relevamiento mostró diferencias de más de $13.000 por el mismo envase. Qué recomiendan los especialistas para elegir una protección adecuada sin gastar de más.
Con la llegada de las altas temperaturas y la proximidad de las vacaciones, el precio del protector solar volvió a convertirse en una preocupación para las familias argentinas. Un relevamiento realizado en farmacias, supermercados y tiendas online mostró que los productos corporales con factor de protección solar (FPS) 50 se consiguen desde aproximadamente $17.000, mientras que algunas presentaciones faciales de marcas dermocosméticas superan los $75.000.
La comparación también reveló importantes diferencias entre comercios para un mismo producto. En algunos casos, la variación supera los $13.000 por un envase idéntico, lo que demuestra la importancia de consultar precios antes de realizar la compra.
El protector solar constituye un elemento fundamental para prevenir los daños provocados por la radiación ultravioleta. Sin embargo, los especialistas advierten que un precio más elevado no significa necesariamente una mayor protección, ya que existen otros aspectos que deben considerarse al momento de elegirlo.
Cuánto cuestan los protectores solares en Argentina
Uno de los ejemplos más representativos del relevamiento fue el protector Dermaglós FPS 50 de 250 mililitros. Según los precios publicados el 13 de noviembre, el mismo envase se ofrecía a $19.611 en FarmaPlus y a $33.016 en Farmacia Siano.
Las variaciones responden a diferentes factores, entre ellos los márgenes comerciales, los acuerdos con laboratorios y las promociones disponibles. También influyen los descuentos asociados a determinados medios de pago y las ofertas exclusivas de las plataformas digitales.
En supermercados también se registraron rebajas importantes. Un protector Nivea facial FPS 50 de 40 mililitros, por ejemplo, figuraba en Carrefour con una reducción del 40%, al pasar de $34.699 a $20.819, detalló Iprofesional.
Por qué no hace falta comprar el protector solar más caro
Los dermatólogos explican que el precio no constituye el principal indicador de eficacia. Para elegir un producto adecuado, resulta fundamental verificar el factor de protección solar y comprobar que ofrezca protección de amplio espectro contra las radiaciones UVA y UVB.
Los productos comercializados legalmente en Argentina deben cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Por ese motivo, un protector accesible que reúna las condiciones necesarias puede brindar una protección adecuada.
Las diferencias de precio entre marcas suelen estar relacionadas con las características de sus fórmulas, como la textura, la absorción, la resistencia al agua, el perfume y los componentes destinados a determinados tipos de piel.