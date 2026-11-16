El Gobierno de Entre Ríos desplegó camiones de Vialidad Provincial para trasladar arena y construir defensas ante la creciente del río Paraná. Los trabajos se concentraron en Puerto Sánchez y Rincón del Doll, con participación de Defensa Civil, la Policía y autoridades locales.
La creciente del río Paraná motivó nuevas tareas de prevención en sectores costeros de Paraná y el departamento Victoria, donde el Gobierno de Entre Ríos colaboró con los municipios y autoridades locales para reforzar las defensas ante el avance del agua. Las intervenciones incluyeron el traslado de arena, el llenado de bolsas y la construcción de estructuras de contención destinadas a proteger las zonas pobladas.
Los operativos fueron coordinados por Vialidad Provincial, Defensa Civil y la Policía de Entre Ríos, junto con los gobiernos locales. El objetivo fue fortalecer las medidas preventivas en los sectores más expuestos a posibles anegamientos y reducir el riesgo de que el agua alcanzara viviendas y calles.
En ese marco, la Provincia dispuso camiones de Vialidad para transportar arena desde una cantera privada hasta Puerto Sánchez, uno de los sectores costeros de Paraná donde se concentraron las tareas de protección.
Construyen defensas con bolsas de arena en Puerto Sánchez
Durante el operativo se cargaron cuatro camiones con arena, que posteriormente fueron trasladados hacia Puerto Sánchez con acompañamiento de personal de Defensa Civil y de la Policía de Entre Ríos.
El material fue descargado en el sector identificado como el más preocupante ante el avance del agua. Allí, cadetes de la Policía comenzaron a llenar y distribuir bolsas de arena para conformar una barrera de protección.
La intervención tuvo como finalidad construir una defensa sobre la línea del trazado vial, con el propósito de impedir que el agua continuara avanzando hacia otros sectores poblados.
Prevén nuevos traslados de arena para continuar los trabajos
Desde el Gobierno provincial informaron que las tareas tendrán continuidad durante los próximos días, de acuerdo con la evolución de la creciente y las condiciones meteorológicas.
Según la planificación establecida, este martes se realizará un nuevo traslado de arena, con un operativo de características similares al desarrollado en Puerto Sánchez.
La continuidad de los trabajos estará sujeta a las condiciones climáticas, mientras los equipos provinciales y municipales mantienen la coordinación para reforzar los puntos considerados prioritarios.
También construyen un talud de contención en Rincón del Doll
En paralelo, Vialidad Provincial, a través de su Zonal Victoria, colaboró con el traslado de arena hacia la zona costera de Rincón del Doll, en el departamento Victoria.
En ese sector, los equipos trabajaron junto con la comuna local en la construcción de un talud de contención, una estructura destinada a limitar el avance del agua hacia las áreas cercanas.
La intervención se desarrolló como parte de las medidas preventivas impulsadas ante la situación hídrica, con el objetivo de proteger los sectores más vulnerables.
Coordinación provincial y municipal ante la creciente
Las acciones forman parte del trabajo conjunto entre el Gobierno de Entre Ríos y los gobiernos locales para responder a las consecuencias del aumento del nivel del río.
La articulación permitió disponer de camiones, maquinaria, materiales y personal de distintas dependencias para avanzar con las tareas de prevención.
De esta manera, Vialidad Provincial, Defensa Civil y la Policía de Entre Ríos continuaron colaborando en la construcción de defensas costeras, mientras se mantiene la atención sobre los sectores que podrían verse afectados por el avance del agua.