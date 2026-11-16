La prevención del abuso sexual infantil será el eje de una jornada interdisciplinaria que se realizará este jueves 19 de noviembre, de 8 a 12, en La Vieja Usina de Paraná. La actividad, denominada "Del silencio a la protección", fue organizada por la asociación civil sin fines de lucro Así Basta y estará destinada a docentes, profesionales, estudiantes, familias y adultos interesados en adquirir herramientas para detectar y abordar situaciones de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Maira Siner y María Inés Barzanti, integrantes de la organización, visitaron Elonce y brindaron detalles de la iniciativa, que se desarrollará en el marco de las actividades de concientización sobre la prevención del abuso sexual infantil.

"Este año venimos con la propuesta de tratar esta temática de una manera interdisciplinaria, por eso habrá distintas disertantes", explicó Siner. El objetivo será brindar herramientas para intervenir adecuadamente cuando un niño o adolescente revela una situación de abuso.

Qué hacer cuando un niño revela una situación de abuso

Durante la entrevista, las representantes de Así Basta hicieron especial hincapié en la importancia de la primera respuesta que recibe una víctima cuando decide contar lo que le ocurrió.

"Lo primero que hay que hacer es decirle: 'Te creo'. Hay que escuchar ese relato, que revela mucho sufrimiento y una gran carga emotiva, porque muchas veces el abusador forma parte del entorno de la víctima", explicó Barzanti.

La integrante de la asociación señaló que los adultos deben asumir un papel protector y evitar respuestas que puedan generar mayor sufrimiento.

"Hay que creerle, decirle 'te voy a ayudar' y no prometer silencio, porque precisamente la jornada se llama 'Del silencio a la protección'", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que romper el silencio constituye un paso fundamental para detener las situaciones de abuso y activar los mecanismos de protección.

"El silencio es lo que permite que el abuso se siga produciendo. Mientras la situación no se revela, el abusador puede seguir abusando de su víctima. La protección comienza cuando se pone en palabras lo que está pasando", expresó.

Profesionales explicarán cómo intervenir y evitar la revictimización

La jornada contará con especialistas de distintas disciplinas que abordarán las responsabilidades institucionales y las herramientas disponibles para acompañar a las víctimas.

Entre las disertantes estarán la fiscal de género Constanza Bessa; la psicóloga Anabella Martínez; la trabajadora social Silvia Primo; y la periodista Andrea Venturini. La moderación estará a cargo de Jorge Calcina.

Siner detalló que la fiscal explicará los procedimientos legales que deben seguirse ante una sospecha de abuso sexual infantil.

"Va a hablar sobre el informe de sospecha, cómo es el protocolo de actuación y cómo se desarrolla el proceso judicial", indicó.

Por su parte, la psicóloga abordará los posibles indicadores de abuso, las formas adecuadas de escucha y las estrategias para evitar la revictimización.

La trabajadora social se referirá al acompañamiento de las familias y al abordaje comunitario, mientras que desde el periodismo se analizará cómo comunicar estos hechos de manera responsable y ética.

La importancia de la Educación Sexual Integral

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el papel de la Educación Sexual Integral (ESI) en la prevención del abuso sexual contra niños y adolescentes.

Barzanti consideró que las instituciones educativas cumplen una función central, debido a que muchas situaciones se conocen por primera vez en el ámbito escolar.

Del Silencio a la protección: abuso sexual en las infancias

"La ESI nos parece fundamental porque es en la escuela donde muchas veces se producen estas revelaciones. Además, les da herramientas a los chicos para conocer su cuerpo, sus derechos y saber qué cosas están bien y cuáles no", explicó.

La referente sostuvo que estos conocimientos deben incorporarse desde las primeras etapas educativas, con contenidos adecuados a cada edad.

"Es importante que puedan decir: 'Mi cuerpo es mío. Vos no tenés derecho a hacer de él lo que quieras. Yo tengo derecho a decir que no'", manifestó.

Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la formación docente para reconocer posibles señales de abuso y actuar de acuerdo con los protocolos establecidos.

El rol de la Justicia y los medios de comunicación

Las integrantes de Así Basta también reflexionaron sobre los avances y desafíos pendientes en la protección de las víctimas.

Siner advirtió que es fundamental respetar los tiempos de quienes atravesaron situaciones de abuso y evitar cuestionamientos sobre el momento en que deciden denunciar.

"Muchas veces esto sucede en la infancia y es difícil darse cuenta de que se sufrió un abuso. También pueden existir amenazas o faltar redes de contención que acompañen a la víctima para animarse a denunciar", explicó.

En relación con el tratamiento periodístico, señaló que la información debe evitar responsabilizar o exponer innecesariamente a las víctimas.

"No hay que poner el foco en la víctima ni culpabilizarla. Muchas veces se cuestiona a quien sufrió el abuso y no tanto a quien lo cometió", sostuvo.

Por su parte, Barzanti destacó que Entre Ríos cuenta con un protocolo de actuación establecido por ley, que determina cómo deben intervenir las instituciones educativas, policiales y judiciales para proteger a niños y adolescentes.

Una asociación con 11 años de trabajo en prevención

Durante la entrevista, las representantes recordaron que Así Basta lleva 11 años de trayectoria en Paraná, con actividades destinadas a promover la prevención y protección de las infancias.

La organización desarrolla talleres y espacios de formación en escuelas, clubes, instituciones religiosas y establecimientos de educación superior.

"Tratamos de poner el foco en la prevención y en la protección de niños, niñas y adolescentes. Nuestra manera de hacerlo es generar espacios de diálogo y formación", explicó Barzanti.

La referente, quien también es docente, subrayó la importancia de que los educadores reciban capacitación sobre esta problemática.

"Habitualmente el docente es la primera persona que el niño siente como segura para revelar lo que le está pasando", señaló.

Cómo inscribirse en la jornada gratuita

La actividad "Del silencio a la protección" se realizará el jueves 19 de noviembre, de 8 a 12, en La Vieja Usina de Paraná.

La participación será gratuita, estará abierta a todo público y se entregarán certificados a quienes asistan.

Las inscripciones continuarán disponibles de manera online a través de las redes sociales de Así Basta, donde se podrá acceder a la información necesaria para participar.