Se realizará una nueva edición de La Noche de las Heladerías: los locales de Entre Ríos que ofrecerán 2x1

La Noche de las Heladerías se realizará el miércoles 18 de noviembre desde las 19. Conocé los comercios entrerrianos adheridos y cómo aprovechar la promoción.
La Noche de las Heladerías 2026 se realizará el miércoles 18 de noviembre, desde las 19, con una promoción de 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal. La décima edición contará con más de 500 establecimientos de todo el país, entre ellos locales de Entre Ríos que confirmaron su participación.
La iniciativa fue organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), que publicó un listado oficial con 549 registros de establecimientos, distribuidos por regiones, con sus respectivas direcciones, horarios y condiciones de participación.
La propuesta formará parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 16 y el 22 de noviembre. Durante esos días también se impulsará la presentación de un nuevo sabor elaborado especialmente para esta edición.
Cuáles son las heladerías de Entre Ríos adheridas al 2x1
De acuerdo con el documento oficial difundido por la entidad, cuatro heladerías de Entre Ríos figuran entre los establecimientos que ofrecerán la promoción del miércoles 18 de noviembre.
Los comercios están ubicados en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y La Paz. Todos aparecen con la adhesión al 2x1 confirmada y también indicaron que elaborarán el nuevo sabor de la edición 2026.
Los locales entrerrianos incluidos en el listado son los siguientes:
🍦Paraná – Helados Bahillo
Enrique Carbó 808. Horario habitual: de 12 a 1. Promoción 2x1 confirmada.
🍦Concordia – Helados Nereo
Entre Ríos 900. Horario habitual: todos los días, de 9 a 2. Promoción 2x1 confirmada.
🍦Gualeguaychú – Helados Bahillo
Morrogh Bernard 154. Horario habitual: de 12 a 0. Promoción 2x1 confirmada.
🍦La Paz – Yamil Helados
Rondeau 1217. Horario habitual: todos los días, de 12:30 a 1:30. Promoción 2x1 confirmada.
Cómo funcionará la promoción de la Noche de las Heladerías
El beneficio comenzará a las 19 del miércoles 18 de noviembre y se extenderá hasta el cierre de cada establecimiento participante. Quienes compren un cuarto de kilo de helado artesanal recibirán otro de la misma cantidad sin costo adicional.
La promoción estará sujeta a las condiciones particulares de cada comercio. Según informó la organización, las heladerías podrán establecer límites de compras por persona y mantener el beneficio hasta agotar el stock disponible.
Por ese motivo, se recomendó consultar previamente con cada establecimiento para conocer las condiciones de venta y confirmar los horarios especiales de atención durante la jornada.
Mapa interactivo y listado de locales adheridos
AFADHYA también puso a disposición un mapa interactivo que permite localizar las heladerías participantes de distintas provincias y consultar información sobre sus servicios.
La herramienta incluye datos como el nombre comercial, domicilio, localidad, teléfono, redes sociales y horarios de atención, cuando estén disponibles.
Además, permite verificar cuáles establecimientos participarán específicamente del 2x1 y cuáles ofrecerán el nuevo sabor de la Semana del Helado Artesanal.