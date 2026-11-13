Detuvieron en Entre Ríos a dos sospechosos de ayudar a escapar a un terrorista italiano

Dos personas fueron detenidas en Entre Ríos por su presunta participación en la fuga de Leonardo Bertulazzi, un italiano de 74 años vinculado con la organización extremista Brigadas Rojas, quien escapó el martes de su arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo. Los sospechosos son una mujer de nacionalidad salvadoreña y un hombre uruguayo, que habrían colaborado con la planificación de la huida.

Según informó TN, las detenciones se concretaron luego del seguimiento de un vehículo en territorio entrerriano. Ambos sospechosos integraban un grupo de WhatsApp junto con Bertulazzi y otras 12 personas, a través del cual presuntamente se organizó la fuga.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron varios dispositivos de almacenamiento USB, ocho documentos de identidad diferentes, dinero en efectivo y seis teléfonos celulares. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia para determinar el grado de participación de los detenidos.

Sospechan que el prófugo intentó escapar hacia Uruguay

La última ubicación conocida de Bertulazzi se registró en el norte de Entre Ríos. Los investigadores sospechan que el italiano pretendía abandonar Argentina por esa región y trasladarse hacia Uruguay.

Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizar al fugitivo.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 1168/2026 y contempló la posibilidad de preservar la identidad de quienes colaboren con la investigación.

Las autoridades habilitaron la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, para recibir información sobre el paradero del italiano.

Quién es Leonardo Bertulazzi

Leonardo Bertulazzi es un ciudadano italiano de 74 años vinculado con las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que actuó en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.

El hombre enfrentaba un proceso de extradición a su país de origen por antecedentes relacionados con actividades de esa organización.

Tras su fuga, las autoridades argentinas intensificaron la búsqueda y avanzaron sobre posibles colaboradores.