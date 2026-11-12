Hay más de 160 evacuados en Santa Fe por la crecida del río Paraná: preparan nuevos centros de asistencia

La crecida del río Paraná continúa generando complicaciones en la ciudad de Santa Fe. Este jueves, el intendente Juan Pablo Poletti confirmó que más de 160 personas fueron trasladadas al Centro de Asistencia Integral de Alto Verde, donde se dispusieron módulos habitacionales para recibir a las familias afectadas por el avance del agua.

Según precisó el mandatario, al mediodía había 49 módulos ocupados por distintos grupos familiares. La cifra representa un incremento de casi 60 personas respecto del miércoles, cuando se contabilizaban 101 evacuados.

Entre las personas alojadas hay 90 adultos y menores de edad, además de tres mujeres embarazadas. Una de ellas tiene fecha probable de parto para la próxima semana y recibe seguimiento de los equipos de Salud.

La Vuelta del Paraguayo, el sector más afectado por la crecida

Uno de los puntos más comprometidos es la Vuelta del Paraguayo. Este jueves, alrededor de las 2 de la madrugada, el camino de acceso quedó cortado por el avance del agua, lo que obligó a intensificar los operativos de traslado.

Desde ese momento, funcionarios, trabajadores municipales y vecinos coordinaron las tareas para asistir a las familias que necesitaban abandonar sus viviendas.

Poletti indicó que entre las 3 de la madrugada y el mediodía se incorporaron otras 60 personas al Centro de Asistencia Integral. La mayoría de las familias trasladadas reside en la Vuelta del Paraguayo, con excepción de una que vive a la vera de la Ruta Nacional 168.

El operativo también contempla la posibilidad de retirar muebles y pertenencias de las viviendas antes de que queden bajo el agua. Para ello, el municipio realizó trabajos sobre el camino de acceso con el objetivo de permitir el ingreso de camiones y concretar las mudanzas.

Preparan más módulos de asistencia en Santa Fe

Ante la posibilidad de que continúen las evacuaciones, la Municipalidad avanza con la ampliación de la infraestructura en Alto Verde.

El objetivo era completar 55 módulos durante este jueves y alcanzar los 79 disponibles en ese predio durante los próximos días. Los trabajos dependen, entre otras cuestiones, de la colocación de los techos y de las horas de luz disponibles.

Además, las autoridades comenzaron a preparar un espacio en Colastiné Sur para contar con otra alternativa de alojamiento si la situación hídrica obliga a trasladar a más familias.

En ese sector, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajó en la instalación de columnas y el tendido de infraestructura eléctrica. También se prevé acondicionar el lugar para que pueda recibir a los vecinos en caso de ser necesario.

El municipio mantiene el monitoreo por la crecida del Paraná

La Municipalidad continúa siguiendo la evolución del río y monitorea distintos sectores costeros de la ciudad para anticiparse a posibles complicaciones.

La situación requiere una coordinación permanente entre las áreas municipales, organismos provinciales, fuerzas de seguridad y equipos de asistencia.

Mientras tanto, las autoridades buscan ampliar la capacidad de respuesta y garantizar que las familias afectadas puedan contar con alojamiento y asistencia ante el avance del agua.

La prioridad es sostener los operativos preventivos y disponer de infraestructura suficiente para responder a nuevas evacuaciones si el nivel del Paraná continúa en ascenso.