Homenajearon al músico Alcides Müller en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

El músico Alcides Müller recibió un homenaje en vida en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, donde se presentó una propuesta artística que reunió música, danza y un documental sobre su trayectoria y su legado cultural. La actividad estuvo a cargo de la compañía de danzas Montielera y Federal, integrada por bailarines de distintas localidades entrerrianas.

La iniciativa buscó reconocer el aporte de Müller a la música del litoral y mantener vigente su obra a través de distintas expresiones artísticas. Franco Zaragoza, director de la compañía, destacó la importancia de realizar el reconocimiento mientras el artista puede compartirlo.

“Para nosotros lo importante es homenajear en vida y dejar su legado, este hecho cultural para que después se siga difundiendo con música, con danzas, con documental”, señaló Zaragoza.

La presentación contó con una importante convocatoria y el teatro estuvo colmado de público. Los integrantes de la compañía expresaron su satisfacción por la respuesta de los asistentes y por el proceso de preparación del espectáculo, que comenzó a principios de año.

“Un justo homenaje para Alcides, que nos ha dejado tanta música a todos los que amamos la música de nuestro litoral, de nuestra región, de nuestro lugar”, manifestó el director.

Una compañía integrada por bailarines de toda la provincia

La compañía Montielera y Federal tiene su sede en Crespo y reúne a jóvenes bailarines de diferentes puntos de Entre Ríos. Entre las localidades representadas se encuentran Diamante, Villa Libertador, Ramírez, Aranguren, Victoria, Oro Verde y La Paz, además de Crespo.

Zaragoza explicó que el grupo comparte el interés por la danza folclórica y trabaja en la difusión de las expresiones culturales de la región. Soledad Ramírez también acompañó la presentación y participó en la asistencia de la obra.

La intención de llevar el homenaje a otras localidades

La presentación en el Centro Cultural Juan L. Ortiz fue pensada como el primer paso de un recorrido que podría continuar por otros escenarios de la provincia.

“Es la idea que esta sea la presentación acá, en su ciudad, en la ciudad de Alcides, pero la idea es poder llevarlo a diferentes puntos de nuestra provincia”, adelantó Zaragoza.

Además, confirmó que Müller será invitado a acompañar las próximas presentaciones como invitado de honor. El homenaje buscó reconocer su trayectoria y contribuir a que su música y su legado cultural sigan llegando a nuevas generaciones.