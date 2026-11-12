Persecución y disparos: sorprendieron a cinco hombres con un vacuno faenado y escaparon

Un operativo náutico contra el presunto abigeato derivó en una persecución con disparos en la zona de islas de Victoria. Los sospechosos abandonaron una embarcación con un animal faenado y huyeron entre la vegetación. La Policía secuestró elementos y busca identificarlos.
Una persecución náutica con disparos en Victoria se registró durante la madrugada de este jueves, cuando efectivos de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales sorprendieron a cinco hombres que trasladaban un vacuno faenado en una embarcación por la zona del arroyo Careaga. Los sospechosos escaparon al advertir la presencia policial y, tras un enfrentamiento con armas de fuego, abandonaron el bote en un sector de islas.
El procedimiento comenzó cuando los brigadistas detectaron la embarcación y se acercaron para identificar a sus ocupantes. Sin embargo, los hombres emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución por distintos cursos de agua de la zona.
Durante el seguimiento se produjo un intercambio de disparos entre los sospechosos y el personal policial. Según el informe oficial, ninguno de los efectivos resultó herido y tampoco se registraron daños.
Los sospechosos abandonaron la embarcación y escaparon
La persecución continuó hasta las inmediaciones de la isla Castellanos, sobre el arroyo Los Marinos, donde la embarcación utilizada por los fugitivos quedó encallada.
Ante esa situación, los cinco hombres descendieron y escaparon entre la vegetación. La geografía del lugar dificultó las tareas de búsqueda y permitió que los sospechosos se alejaran antes de ser alcanzados por los uniformados, publicó Delco Noticias Villaguay.
Tras el episodio, se sumaron efectivos de las comisarías Primera y Tercera de Victoria para ampliar el operativo. Pese al despliegue policial, los involucrados no pudieron ser localizados.
Secuestraron un vacuno faenado y constataron que había sido baleado
Durante el procedimiento, los brigadistas secuestraron la embarcación utilizada para la fuga y el animal vacuno faenado que transportaban los sospechosos.
Posteriormente, los investigadores lograron identificar al propietario del animal, quien realizó la denuncia correspondiente. La intervención permitió avanzar con las actuaciones vinculadas a un presunto hecho de abigeato.
Un médico veterinario examinó los restos del vacuno y constató que había muerto como consecuencia de un disparo de arma de fuego, un dato que fue incorporado a la investigación.