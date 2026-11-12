Una familia necesitó $1.690.000 para no ser pobre en octubre: cuánto subió la canasta básica

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre en octubre de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo informó que la canasta básica total (CBT), utilizada para establecer la línea de pobreza, registró un incremento mensual del 3,5%, por encima de la inflación general del período.

El relevamiento oficial también indicó que un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos requirió $761.261 para no caer en la indigencia. Ese monto correspondió a la canasta básica alimentaria (CBA), que aumentó un 3,1% respecto de septiembre.

De esta manera, ambas canastas registraron incrementos superiores al índice de precios al consumidor (IPC), que durante octubre alcanzó el 2,2%.

Cuánto aumentaron las canastas básicas en octubre

En septiembre, una familia de cuatro integrantes había necesitado $1.632.505 para superar la línea de pobreza. En octubre, el monto ascendió a $1.690.000, lo que representó un incremento de $57.495 en apenas un mes.

Por su parte, la canasta básica alimentaria pasó de $738.690 a $761.261, con una diferencia de $22.571.

La canasta básica total contempla los gastos necesarios para cubrir alimentos y otros bienes y servicios esenciales, mientras que la canasta básica alimentaria incluye exclusivamente los requerimientos alimentarios mínimos.

Estos indicadores son utilizados por el Indec para determinar los umbrales de pobreza e indigencia de los hogares argentinos.

La inflación de octubre fue del 2,2%

El informe del Indec también reveló que la inflación de octubre alcanzó el 2,2%, un porcentaje inferior a los aumentos registrados tanto en la canasta básica total como en la alimentaria.

Entre las divisiones que integran el índice de precios, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó la mayor variación mensual, con un incremento del 4,2%.

En contraste, Bebidas alcohólicas y tabaco registró el menor aumento, con una variación del 0,8%.

Los datos reflejaron que el costo de los bienes y servicios esenciales utilizados para medir la pobreza aumentó a un ritmo superior al promedio general de precios durante octubre.