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Una familia necesitó $1.690.000 para no ser pobre en octubre: cuánto subió la canasta básica

El Indec informó que la canasta básica total aumentó un 3,5% durante octubre, por encima de la inflación mensual del 2,2%. También se incrementó el costo de los alimentos necesarios para que una familia de cuatro integrantes no cayera en la indigencia.

12 de Noviembre de 2026
Canasta básica octubre.
Canasta básica octubre.

El Indec informó que la canasta básica total aumentó un 3,5% durante octubre, por encima de la inflación mensual del 2,2%. También se incrementó el costo de los alimentos necesarios para que una familia de cuatro integrantes no cayera en la indigencia.

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre en octubre de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo informó que la canasta básica total (CBT), utilizada para establecer la línea de pobreza, registró un incremento mensual del 3,5%, por encima de la inflación general del período.

 

El relevamiento oficial también indicó que un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos requirió $761.261 para no caer en la indigencia. Ese monto correspondió a la canasta básica alimentaria (CBA), que aumentó un 3,1% respecto de septiembre.

De esta manera, ambas canastas registraron incrementos superiores al índice de precios al consumidor (IPC), que durante octubre alcanzó el 2,2%.

 

Cuánto aumentaron las canastas básicas en octubre

 

En septiembre, una familia de cuatro integrantes había necesitado $1.632.505 para superar la línea de pobreza. En octubre, el monto ascendió a $1.690.000, lo que representó un incremento de $57.495 en apenas un mes.

 

Por su parte, la canasta básica alimentaria pasó de $738.690 a $761.261, con una diferencia de $22.571.

La canasta básica total contempla los gastos necesarios para cubrir alimentos y otros bienes y servicios esenciales, mientras que la canasta básica alimentaria incluye exclusivamente los requerimientos alimentarios mínimos.

 

Estos indicadores son utilizados por el Indec para determinar los umbrales de pobreza e indigencia de los hogares argentinos.

 

La inflación de octubre fue del 2,2%

 

El informe del Indec también reveló que la inflación de octubre alcanzó el 2,2%, un porcentaje inferior a los aumentos registrados tanto en la canasta básica total como en la alimentaria.

Entre las divisiones que integran el índice de precios, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó la mayor variación mensual, con un incremento del 4,2%.

En contraste, Bebidas alcohólicas y tabaco registró el menor aumento, con una variación del 0,8%.

 

Los datos reflejaron que el costo de los bienes y servicios esenciales utilizados para medir la pobreza aumentó a un ritmo superior al promedio general de precios durante octubre.

Temas:

canasta básica indec pobreza Indigencia Inflación de octubre Canasta Básica Total
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