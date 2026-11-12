Precios en dólares: los cinco rubros en los que la Argentina supera el promedio regional

Los precios en dólares de la Argentina superaron el promedio de América Latina en cinco rubros durante agosto de 2026, según un relevamiento de Fundar. Las mayores diferencias se registraron en restaurantes, comunicaciones e indumentaria.

Los restaurantes encabezaron la comparación, con valores un 51% superiores al promedio latinoamericano. Las comunicaciones quedaron un 40% por encima y la indumentaria, un 34%.

La recreación y el equipamiento del hogar completaron el grupo de rubros más caros, con diferencias del 16% y el 5%, respectivamente. El transporte se ubicó en el mismo nivel que la media regional.

Cómo cambió la posición argentina en agosto

El Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar toma como base 100 el promedio latinoamericano y pondera a los países según su población. En agosto, el índice argentino bajó 0,3 puntos respecto de julio y el nivel general quedó un 1,7% por debajo de la referencia regional.

La inflación argentina fue del 1,7% durante el mes y el tipo de cambio oficial aumentó un 1%. Los precios locales medidos en dólares subieron un 0,7%, frente al incremento del 1% que registró el promedio latinoamericano.

En la comparación por países, el nivel general de la Argentina fue inferior al de Uruguay, Costa Rica y México. Quedó levemente por encima de Chile y también superó los valores de Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador.

Qué rubros se abarataron frente al promedio regional

Recreación, indumentaria, equipamiento del hogar y transporte registraron las mayores bajas relativas de agosto. El transporte descendió hasta igualar la media latinoamericana, mientras que los otros tres rubros siguieron por encima.

Las comunicaciones, la educación y el rubro de bebidas alcohólicas y tabaco se encarecieron frente al promedio regional durante el mes. En comunicaciones, la Argentina tuvo el nivel más alto entre los países relevados, seguida de cerca por Costa Rica.

La salud registró los precios en dólares más bajos en relación con la referencia regional, seguida por bebidas alcohólicas y tabaco. Alimentos, educación y vivienda y servicios también quedaron por debajo del promedio.

Cómo evolucionaron los precios desde noviembre de 2023

En la comparación interanual, la Argentina se encareció un 4,4% frente a América Latina. Vivienda y servicios, comunicaciones, educación, transporte y alimentos estuvieron entre los rubros con los mayores aumentos relativos.

Desde noviembre de 2023, mes que Fundar utiliza como referencia, la indumentaria, el equipamiento del hogar, la recreación y los restaurantes redujeron su diferencia con el promedio regional. Los cuatro rubros seguían por encima de esa referencia en agosto.

En el mismo período, vivienda y servicios, comunicaciones, educación y transporte se encarecieron frente a la región. Al cierre de agosto, vivienda y servicios y educación seguían por debajo de la media latinoamericana.