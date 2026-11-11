Plazo fijo: cuánto se gana al invertir $3.000.000 a 30 días y qué bancos pagan más intereses

El plazo fijo continúa como una alternativa para quienes buscan generar intereses con sus ahorros. En noviembre, las tasas de los bancos presentan diferencias importantes. Cuánto se obtiene al depositar $3.000.000 durante 30 días y cuáles son las entidades que ofrecen mejores rendimientos.
El plazo fijo de $3.000.000 a 30 días permite obtener diferentes rendimientos según la entidad bancaria elegida. Durante noviembre de 2026, las tasas nominales anuales (TNA) informadas por los bancos presentan variaciones que van desde el 16% hasta el 24,25%, por lo que comparar las alternativas resulta fundamental para conocer cuánto dinero se puede ganar.
En el caso del Banco Nación, que ofrece una TNA del 19,25%, una inversión de tres millones de pesos durante 30 días genera aproximadamente $47.465,75 en intereses. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibe un total de $3.047.465,75, compuesto por el capital inicial y la ganancia obtenida.
Sin embargo, existen entidades que ofrecen tasas superiores y permiten alcanzar rendimientos más elevados con el mismo capital. Entre las alternativas informadas para noviembre aparecen bancos con tasas cercanas al 24%, lo que representa una diferencia considerable respecto de las opciones tradicionales.
Cuánto se gana con un plazo fijo de $3.000.000
El rendimiento de un plazo fijo depende principalmente de la tasa nominal anual que establece cada banco y de la cantidad de días durante los cuales permanece depositado el dinero.
Por ejemplo, con una TNA del 24%, una inversión de $3.000.000 durante 30 días genera aproximadamente $59.178 en intereses, lo que eleva el monto final a $3.059.178. En cambio, con una tasa del 17%, la ganancia ronda los $41.918.
Estas diferencias muestran que, aun cuando se mantiene el mismo capital y período de inversión, la elección de la entidad financiera puede modificar el resultado. Por eso, antes de constituir un depósito, es importante consultar las condiciones vigentes.
Qué tasas ofrecen los bancos en noviembre
Entre las principales entidades financieras, las tasas nominales anuales informadas para depósitos a 30 días son las siguientes:
Banco Nación: 19,25%.
Banco Galicia: 18,25%.
Banco BBVA: 17%.
Banco Santander: 17,5%.
Banco Provincia: 21% y 22%.
Banco Macro: 19,5%.
ICBC: 17,9%.
Banco Ciudad: 17%.
Banco Patagonia: 16%.
Banco Credicoop: 18,5%.
Por su parte, otras entidades presentan rendimientos superiores. Banco Bica y Banco CMF ofrecen una TNA del 24%, mientras que Banco de Comercio alcanza el 24,25%, la tasa más elevada entre las opciones mencionadas.
También se destacan Banco Meridian, con 23,75%; Banco Mariva, con tasas del 23% y 23,5%; Banco del Sol y Banco Voii, ambos con 23%; y REBA Compañía Financiera, con 24%. Las diferencias entre tasas de una misma entidad pueden responder a la modalidad de contratación.
Cómo hacer un plazo fijo desde el home banking
Para constituir un plazo fijo tradicional no es necesario acudir personalmente a una sucursal bancaria, ya que la mayoría de las entidades permite completar la operación mediante sus plataformas digitales.
El procedimiento consiste en ingresar al home banking o aplicación, seleccionar la sección de inversiones, elegir la opción de plazo fijo e indicar el capital que se desea depositar. Luego, se establece el período de inversión, que en este caso será de 30 días, publicó Tn.
Antes de confirmar, el sistema informa la tasa vigente, los intereses estimados y el monto que se recibirá al vencimiento. Una vez realizada la operación, se recomienda conservar el comprobante correspondiente.
Qué tener en cuenta antes de invertir
El plazo fijo tradicional permite conocer anticipadamente la rentabilidad nominal de una inversión. Sin embargo, presenta una característica importante: el dinero permanece inmovilizado hasta el vencimiento, por lo que no puede retirarse libremente durante ese período.
Otro aspecto fundamental es la inflación. Aunque el depósito genere intereses, la ganancia real dependerá de la evolución de los precios durante el tiempo en que permanezcan invertidos los fondos.
Por ese motivo, los especialistas recomiendan comparar las tasas disponibles, verificar las condiciones de cada banco y evaluar las necesidades de liquidez antes de realizar una operación. Las tasas pueden modificarse, por lo que resulta conveniente confirmar el rendimiento ofrecido al momento de constituir el depósito.