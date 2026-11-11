Los bancos reabren este miércoles tras cinco días de cierre

Los bancos retoman este miércoles la atención presencial en Entre Ríos y gran parte del país, luego de cinco días consecutivos sin actividad por el Día del Bancario y los feriados vinculados con la visita del papa León XIV.
Los bancos reabren este miércoles en Entre Ríos y gran parte de Argentina, después de permanecer cinco días consecutivos sin atención presencial. Las sucursales retomarán su actividad habitual tras el cierre iniciado el viernes 6, por el Día del Trabajador Bancario, y prolongado por los feriados establecidos con motivo de la visita del papa León XIV al país.
El cronograma de inactividad bancaria incluyó el viernes 6 de noviembre, el fin de semana del sábado 7 y domingo 8, el feriado nacional del lunes 9 y el feriado bancario del martes 10. Esta última jornada fue establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante la Comunicación A 8487/2026, publicada en el Boletín Oficial.
De esta manera, las entidades financieras de Paraná y el resto de Entre Ríos volverán a recibir clientes este miércoles, con la posibilidad de realizar depósitos, extracciones por ventanilla, gestiones administrativas y otros trámites que requieren atención presencial.
Por qué los bancos permanecieron cerrados cinco días
La interrupción de la atención comenzó el viernes 6 de noviembre, cuando se celebró el Día del Trabajador Bancario, una jornada no laborable para los empleados del sector financiero.
A esa fecha se sumaron el sábado y domingo, días en los que habitualmente no funcionan las sucursales, mientras que el lunes 9 fue declarado feriado nacional por la visita del papa León XIV a Argentina.
El martes 10 tampoco hubo atención al público debido a una disposición específica del Banco Central. A través de la Comunicación A 8487, emitida el 1 de octubre de 2026, la autoridad monetaria estableció esa fecha como feriado bancario en todo el territorio nacional.
La medida alcanzó a las entidades financieras y a las cámaras electrónicas de compensación, por lo que el cierre no se limitó a las ciudades incluidas en las actividades oficiales del pontífice.
Qué operaciones bancarias vuelven a estar disponibles
Con la reapertura de las sucursales, los usuarios podrán realizar nuevamente los trámites que requieren atención de empleados bancarios, de acuerdo con los horarios y sistemas de turnos de cada entidad.
Entre las gestiones que se retomarán se encuentran los depósitos y extracciones por ventanilla, el cobro de cheques, las consultas comerciales, los trámites relacionados con cuentas bancarias y las operaciones que necesitan documentación presencial.
Durante los cinco días de cierre, los clientes pudieron continuar utilizando los canales electrónicos. Las transferencias, los pagos con tarjetas, las billeteras virtuales y el home banking permanecieron habilitados, aunque determinadas operaciones sujetas a compensación bancaria pudieron quedar pendientes hasta el siguiente día hábil.
Las asociaciones bancarias habían informado que las entidades reforzarían la disponibilidad de efectivo en los cajeros automáticos para atender la demanda durante las jornadas sin actividad presencial.
La excepción de la provincia de Buenos Aires
Aunque la atención bancaria se normalizará este miércoles en Entre Ríos y la mayor parte del territorio nacional, la provincia de Buenos Aires tendrá una situación diferente.
En ese distrito se estableció un feriado para el miércoles 11 de noviembre, relacionado con las actividades del papa León XIV, entre ellas la misa prevista en la Basílica de Luján.
Por ese motivo, las sucursales bonaerenses permanecerán cerradas o podrán presentar restricciones de atención, mientras que en las demás jurisdicciones se retomará la actividad habitual.
Cuándo será el próximo feriado bancario
De acuerdo con el calendario oficial publicado por el Banco Central, el próximo feriado bancario nacional será el lunes 23 de noviembre, por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.
Esa jornada se sumará al fin de semana del sábado 21 y domingo 22, por lo que las sucursales permanecerán nuevamente tres días consecutivos sin atención presencial.
El calendario del BCRA también contempla el lunes 7 de diciembre como día no laborable con fines turísticos y el martes 8 como feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
La información oficial sobre los días sin actividad bancaria puede consultarse en el calendario de feriados bancarios del Banco Central.