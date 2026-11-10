La pobreza habría aumentado en Argentina: estiman que alcanzó a 16,2 millones de personas

La pobreza en Argentina habría aumentado durante el tercer trimestre de 2026, hasta alcanzar a 16,2 millones de personas, según una estimación de la consultora ExQuanti. El informe advirtió que el deterioro social podría profundizarse durante 2027 si se mantiene la tendencia registrada en el último año.

De acuerdo con el estudio, difundido por la agencia Noticias Argentinas y elaborado a partir de estimaciones basadas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la cantidad de personas en situación de pobreza habría crecido en casi 3,4 millones respecto del mismo trimestre de 2025.

La cifra también representa un incremento frente al último registro oficial del INDEC, que contabilizó 15,4 millones de personas pobres durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, los datos corresponden a períodos y metodologías diferentes, por lo que deben distinguirse las mediciones oficiales de las estimaciones privadas.

Advierten sobre un posible agravamiento en 2027

En su análisis, ExQuanti sostuvo que "la pobreza en la Argentina hoy está navegando a una velocidad que va a significar que el gobierno del presidente Javier Milei terminará con un nivel de pobreza mayor al alcanzado durante la pandemia".

La consultora aclaró que esta proyección no constituye un resultado definitivo, sino que depende de la evolución económica y de las políticas públicas que puedan implementarse para modificar la tendencia.

El informe también mencionó que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una herramienta de asistencia social que, según el análisis, contribuyó a la reducción previa de la pobreza.

Cómo se realizó la estimación de pobreza

Ante la falta de la base de microdatos oficial correspondiente al tercer trimestre de 2026, ExQuanti utilizó el indicador Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, correspondiente al semestre abril-septiembre.

Sobre esa referencia aplicó un ajuste destinado a corregir la subestimación que, según su metodología, presentan los promedios semestrales móviles. De esta manera, calculó la cantidad estimada de personas pobres entre julio y septiembre.

Para proyectar el escenario de 2027, extendió el crecimiento trimestral promedio observado durante el último año. El resultado supone que continuará el ritmo de deterioro, aunque podría modificarse ante cambios económicos o decisiones gubernamentales.

El contexto social durante la visita del Papa

La difusión del informe coincide con la visita del papa León XIV a Argentina, durante la cual el Pontífice puso especial atención en el acompañamiento a los sectores más vulnerables.

En ese contexto, las estimaciones de ExQuanti reabren el debate sobre la evolución de los ingresos, la asistencia social y las condiciones de vida de los hogares argentinos.

Por el momento, los 16,2 millones de personas corresponden a una estimación privada y no a una nueva medición oficial del INDEC. Su evolución dependerá de los próximos datos disponibles y de las condiciones económicas durante los meses siguientes.