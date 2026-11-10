Neuquén adelantó sus elecciones al 14 de febrero de 2027: qué cargos se renuevan

La convocatoria provincial incluye la renovación de la Legislatura y la elección de autoridades en otras 45 localidades. En la ciudad capital, Mariano Gaido termina su segundo mandato y el oficialismo municipal deberá definir quién buscará sucederlo.
Neuquén elegirá gobernador y vice el domingo 14 de febrero de 2027. Ese mismo día, la capital votará intendente y habrá comicios locales en otras 45 localidades para renovar autoridades del período 2027-2031.
La fecha quedó oficializada el lunes 9 de noviembre con dos decretos. Rolando Figueroa firmó la convocatoria provincial y Mariano Gaido hizo lo propio para la ciudad.
Además de la fórmula para la gobernación, se elegirán 35 diputados provinciales titulares y 18 suplentes. La jornada también definirá a los consejeros escolares de los 14 distritos en los que se divide el territorio neuquino. B
Qué se vota en la capital y en el interior
En la ciudad de Neuquén, los vecinos elegirán intendente, 20 concejales titulares y otros tantos suplentes, según informó Diario Río Negro. También podrán votar por sí o por no una enmienda a la Carta Orgánica que busca mantener en 20 el número de bancas del Concejo Deliberante.
El decreto provincial abarca a 23 municipios de segunda y tercera categoría y a 22 comisiones de fomento. En esas localidades, la renovación de autoridades coincidirá con la elección para la gobernación.
Los municipios de primera categoría quedaron fuera de esa convocatoria para sus cargos locales. La capital fijó la misma fecha mediante un decreto propio, mientras que otras ciudades tienen plazos establecidos en sus cartas orgánicas, como Villa La Angostura, que vota entre septiembre y octubre.
Cómo se perfila la disputa política
En el oficialismo provincial, la expectativa es que Figueroa busque un segundo mandato. El gobernador todavía no anunció su candidatura y su armado volvería a reunir a fuerzas de distinto origen bajo el sello de La Neuquinidad.
En la capital, Gaido completará su segundo mandato en diciembre de 2027 y no podrá presentarse a otra reelección consecutiva. Primero Neuquén, el partido que creó el intendente, deberá definir quién competirá por la sucesión.
La convocatoria también pone en marcha las definiciones en La Libertad Avanza, el peronismo y la izquierda. Entre los espacios que buscarán competir figuran además Cumplir y Fuerza Libertaria.
La incógnita del Movimiento Popular Neuquino
El Movimiento Popular Neuquino, que gobernó Neuquén durante casi seis décadas, todavía no confirmó si presentará candidaturas propias. El partido renovó sus autoridades este año y una de las posibilidades es que sus dirigentes compitan con otros sellos.
Esa definición tiene especial peso en el interior, donde la fuerza conserva presencia en varias intendencias. La decisión provincial podría incidir en cómo se organicen esos dirigentes para disputar los cargos municipales.
Con la fecha fijada, la primera definición de las fuerzas políticas será el cierre de listas. El plazo para presentar candidaturas ante la Justicia Electoral vence el viernes 11 de diciembre de 2026, poco más de dos meses antes de la votación.