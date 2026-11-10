Intendente correntino anunció un bono de $1.000.000 para empleados municipales

El intendente de Mercedes, Víctor Cemborain, confirmó un bono extraordinario de un millón de pesos para los trabajadores municipales. El beneficio se abonará en dos cuotas de $500.000, entre diciembre y enero.
El intendente de Mercedes, Corrientes, Víctor Cemborain, anunció un bono extraordinario de $1.000.000 para los empleados municipales, que será abonado en dos cuotas entre diciembre de 2026 y enero de 2027. La medida fue comunicada durante la cena organizada por el Día del Empleado Municipal, como parte de las acciones destinadas a acompañar a los trabajadores de cara a las fiestas de fin de año.
Según informó el municipio, el primer pago será de $500.000 y se realizará el 12 de diciembre, mientras que la segunda cuota, por el mismo monto, será depositada antes del 15 de enero. De esta manera, los trabajadores alcanzados por el beneficio recibirán un total de un millón de pesos.
Durante el anuncio, Cemborain destacó que la posibilidad de otorgar el bono respondió al manejo de los recursos municipales. “Esto se logra con buena administración”, expresó el jefe comunal ante los trabajadores presentes en la celebración.
El municipio confirmó las fechas de pago
Desde la gestión municipal ratificaron que el beneficio se distribuirá en dos tramos, con el objetivo de brindar un ingreso adicional durante diciembre y enero.
“En el marco de la Cena del Día del Empleado Municipal, el intendente Víctor Cemborain anunció el bono de un millón de pesos para fin de año, dividido en dos tramos, uno de 500 mil pesos que abonará el 12 de diciembre y otro por el mismo monto a pagarse antes del 15 de enero”, comunicaron oficialmente.
Asimismo, desde el Ejecutivo local señalaron que la medida constituye una ratificación del acompañamiento y el apoyo permanente a los empleados municipales, especialmente durante el período de las celebraciones de fin de año.
El anuncio se realizó durante el encuentro por el Día del Empleado Municipal, en el que Cemborain destacó la administración de los recursos como fundamento para afrontar el compromiso económico.