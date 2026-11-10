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Política Para discutir salarios

Paritaria docente: el Gobierno y los gremios vuelven a reunirse este martes

El Gobierno de Entre Ríos retomará este martes las negociaciones salariales con los gremios docentes. El encuentro será a las 14 en la Secretaría de Trabajo.

10 de Noviembre de 2026
El encuentro será en la Secretaría de Trabajo
El encuentro será en la Secretaría de Trabajo

El Gobierno de Entre Ríos retomará este martes las negociaciones salariales con los gremios docentes. El encuentro será a las 14 en la Secretaría de Trabajo.

Este martes el gobierno provincial se reunirá con los gremios docentes en el marco de la paritaria salarial. El encuentro está previsto para las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo, luego de la convocatoria formalizada por el Poder Ejecutivo provincial el pasado lunes 2 de noviembre.

 

La reunión contará con la participación de representantes de los cuatro gremios docentes convocados: la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

 

Desde el Gobierno provincial señalaron que la convocatoria tiene como objetivo dar continuidad al ámbito paritario y mantener abierto el diálogo con los representantes sindicales.

 

En ese marco, las partes volverán a analizar la situación salarial del sector educativo y las posibilidades de alcanzar acuerdos que contemplen las demandas de los trabajadores docentes.

 

Cabe recordar que Agmer presentó la semana pasada una solicitud formal para reabrir las negociaciones paritarias. El pedido fue entregado durante una actividad de la Escuela Itinerante, desarrollada el jueves en la Plaza Mansilla de Paraná.

Temas:

paritaria docente Entre Ríos Gobierno de Entre Ríos Gremios docentes
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