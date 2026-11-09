Córdoba: miles de fieles participan de una vigilia en FAdeA a la espera del papa León XIV

Miles de peregrinos de distintos puntos del país llegaron al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, para participar de una vigilia y esperar la llegada del papa León XIV. El Pontífice celebrará una misa este martes 10 de noviembre, en un acontecimiento que marcará el regreso de un Papa a la provincia después de casi 40 años.

La expectativa creció durante este lunes, cuando comenzaron a abrirse los accesos al predio y los primeros asistentes ingresaron para pasar la noche. La convocatoria reúne a fieles de diferentes provincias argentinas y de países vecinos.

Hubo show de drones

Una vigilia multitudinaria para recibir al Papa

El encuentro se desarrolla en un predio de 107 hectáreas acondicionado especialmente para recibir a cientos de miles de personas. Las instalaciones fueron organizadas en 58 cuadrantes para facilitar la circulación y ordenar la permanencia de los peregrinos.

La vigilia cuenta con una programación artística que incluye las presentaciones de Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’ Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, entre otros artistas.

Además de los espectáculos musicales, se dispusieron espacios de oración y escucha pastoral. Sacerdotes, religiosas y religiosos acompañan a los asistentes y están disponibles para administrar el sacramento de la reconciliación.

El operativo para recibir a León XIV

Para garantizar la asistencia de los peregrinos, cada cuadrante cuenta con un puesto sanitario. El dispositivo de salud incluye dos carpas móviles de alta complejidad, siete ambulancias 4x4 para facilitar las evacuaciones dentro del predio y otras 29 unidades destinadas al traslado de pacientes hacia centros médicos.

Más de 1.500 profesionales y voluntarios participan del operativo de asistencia y contención. También se instalaron pantallas LED para que los asistentes puedan seguir las actividades desde distintos sectores.

Cuándo será la misa del Papa en Córdoba

El papa León XIV llegará a Córdoba este martes 10 de noviembre. La misa está prevista para las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA.

La visita tendrá un significado especial para la provincia, ya que el último antecedente de un Pontífice en Córdoba fue la visita de Juan Pablo II, en 1987.

Después de la celebración religiosa, León XIV continuará con su agenda en la ciudad, que incluye un recorrido en Papamóvil y un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.