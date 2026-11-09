Unos 1.000 peregrinos rumbo a Córdoba pasaron por el Túnel para ver al papa León XIV

REDACCIÓN ELONCE
Unos 1.000 peregrinos rumbo a Córdoba atravesaron el puesto caminero del Túnel Subfluvial desde las 14 de este lunes. Familias, adultos mayores y delegaciones parroquiales viajaron para participar de la misa de León XIV. La Policía brindó detalles a Elonce sobre el operativo.
Unos 1.000 peregrinos rumbo a Córdoba para participar de la misa del papa León XIV pasaron este lunes por el puesto caminero del Túnel Subfluvial, del lado de Paraná. El movimiento comenzó a intensificarse desde las 14 y continuó durante la tarde y la noche, con colectivos, vehículos particulares y combis que trasladaban a fieles entrerrianos y de otras provincias hacia la celebración religiosa prevista para este martes a las 10.
La cifra fue confirmada a Elonce por Florencia Cabrera, segunda jefa del puesto caminero del Túnel Subfluvial, quien brindó detalles sobre la circulación de vehículos y los controles realizados. La funcionaria policial explicó que el operativo permitió registrar un importante movimiento de personas que viajaban para encontrarse con el Sumo Pontífice.
La movilización incluyó delegaciones de distintas parroquias de Paraná, entre ellas San Miguel Arcángel, Nuestra Señora de la Piedad, Catedral y Santo Domingo Sabio. Los fieles se reunieron en diferentes puntos de la capital entrerriana para emprender el recorrido hacia Córdoba, donde se espera una multitud durante la misa papal.
Unos 1.000 peregrinos pasaron por el Túnel Subfluvial
Consultada sobre la cantidad de personas que habían atravesado el puesto caminero, Cabrera confirmó: “A las 14 horas empezaron a pasar por este puesto y han pasado unas 1.000 personas aproximadamente”.
La funcionaria explicó que el personal policial consultó a los conductores y responsables de cada contingente para conocer la cantidad de pasajeros, el destino del viaje y los motivos del traslado.
“Les consultamos la cantidad de gente que va, para dónde va y si van para ver al Papa”, detalló la segunda jefa del puesto caminero al describir el procedimiento desarrollado durante la jornada.
Colectivos, combis y familias en vehículos particulares
El movimiento no se limitó a los colectivos organizados por las parroquias. También se registró el paso de familias que decidieron viajar por sus propios medios y grupos que utilizaron combis para llegar a Córdoba.
Cabrera reveló que los desplazamientos hacia la celebración religiosa habían comenzado durante el fin de semana. “El primer colectivo que salió por este puesto fue el día sábado. Venía de Corrientes, con 58 pasajeros”, relató.
La circulación continuó durante el lunes y superó las expectativas del personal policial. “Nos sorprendió la cantidad de personas. Esperábamos un flujo importante de gente, pero no tanto”, reconoció la funcionaria.
Peregrinos viajaron con banderas y fotografías de sus familiares
Uno de los aspectos que llamó la atención de los efectivos fue el entusiasmo de quienes atravesaron el puesto caminero. Los viajeros llevaron elementos religiosos, banderas y fotografías que reflejaban el significado personal y familiar de la peregrinación.
“La gente pasa muy contenta, con banderas, fotos del Papa y de sus seres queridos”, destacó Cabrera durante la entrevista con Elonce.