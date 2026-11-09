Murió atropellado un yaguareté de dos años que había sido reintroducido en Corrientes

Un yaguareté de dos años y medio, identificado como Anguja, murió tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta Provincial 6, cerca del Parque Nacional Mburucuyá. El animal formaba parte de un programa de reintroducción de la especie. La Justicia investiga lo ocurrido.
Un yaguareté de dos años y medio murió atropellado en Corrientes durante la noche del domingo, cuando fue embestido por una camioneta sobre la Ruta Provincial 6, a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá. El ejemplar, llamado Anguja, formaba parte de un programa de reintroducción de la especie y su muerte motivó una investigación judicial para determinar las circunstancias del siniestro.
El hecho ocurrió cerca del paraje Pago Redondo, en el tramo que conecta las localidades de Santa Rosa y Mburucuyá. El vehículo involucrado fue una camioneta Volkswagen Amarok, que impactó contra el animal mientras circulaba por la ruta provincial.
El cuerpo del yaguareté fue encontrado durante las primeras horas de este lunes, a un costado de la calzada. Tras el hallazgo, intervinieron efectivos de la Policía Rural de Corrientes y agentes de Parques Nacionales, quienes realizaron las primeras actuaciones para esclarecer lo sucedido.
El yaguareté formaba parte de un programa de reintroducción
Anguja era un ejemplar joven que integraba el programa de reintroducción del yaguareté en Corrientes, una iniciativa destinada a recuperar la presencia de esta especie en ambientes donde había desaparecido.
La muerte del animal representa una pérdida para las tareas de conservación, debido a que se trataba de un ejemplar que formaba parte de los esfuerzos para restablecer poblaciones de yaguaretés en la provincia.
El atropellamiento ocurrió en un sector de la Ruta Provincial 6 que contaba con señalización preventiva sobre la presencia de fauna silvestre y límites de velocidad establecidos para reducir el riesgo de accidentes con animales.
La Justicia investiga cómo ocurrió el atropellamiento
La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Lezcano, quien dispuso distintas medidas para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el impacto.
Entre las actuaciones ordenadas se encuentra el traslado del cuerpo del yaguareté al Centro de Conservación Aguará, donde se realizará una necropsia para obtener información sobre las lesiones y las causas del fallecimiento, publicó Infobae.
Además, se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, mientras los investigadores avanzan en la recopilación de pruebas para establecer eventuales responsabilidades.