Ciervos, lagartos y aves silvestres aparecieron en las calles de Santa Fe: qué está pasando

La presencia de animales silvestres en distintos sectores de la capital santafesina sorprendió a los vecinos. Especialistas vinculan algunos de estos desplazamientos con la crecida del río Paraná y explican cómo actuar ante estos encuentros.
La aparición de animales silvestres en Santa Fe, en medio de la creciente del río Paraná, dejó escenas poco habituales en distintos sectores de la capital provincial. Ciervos que recorren avenidas, aves de los humedales que aparecen sobre la calzada y lagartos en zonas comerciales sorprendieron a los vecinos durante las últimas semanas.
Detrás de estos encuentros existe un fenómeno ambiental que preocupa a especialistas: el avance del agua sobre los ambientes naturales y el desplazamiento de distintas especies.
Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe explicaron que las crecientes pueden modificar los hábitats y obligar a los animales a buscar terrenos más elevados. En determinadas circunstancias, esos desplazamientos terminan acercándolos a barrios y sectores urbanizados.
@airedesantafe.ok 😱 Un ciervo apareció este miércoles por la mañana en inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Córdoba, en pleno barrio Fomento 9 de Julio de la ciudad de Santa Fe. 🦌 La presencia del animal sorprendió a los vecinos de la zona, que dieron aviso al 911. 👮🏻♀️ Al lugar arribó personal policial y de la guardia ecológica, que logró dar con el animal y ponerlo a resguardo. ℹ️ Según pudo saber el móvil de AIRE, el animal se encontraba lastimado y fue trasladado a la Granja La Esmeralda. #Ciervo #SantaFe ♬ Tension - 世初有音
Ciervos axis en avenidas y barrios santafesinos
Durante octubre, varios ciervos axis fueron observados en zonas urbanas, entre ellas el barrio Fomento 9 de Julio y avenida Aristóbulo del Valle. Uno de los ejemplares fue rescatado por personal policial y de la Policía Ecológica en inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Córdoba.
El animal fue trasladado a la Granja La Esmeralda para recibir atención. Las autoridades ambientales advirtieron que podrían registrarse nuevos episodios mientras continúe el avance del agua sobre los terrenos donde habitan estos ejemplares.
La presencia de ciervos axis también genera preocupación por su impacto ecológico. Se trata de una especie exótica que compite por espacios y recursos con animales autóctonos, entre ellos el guasuncho y el venado de las pampas.
Aves de los humedales aparecieron en plena ciudad
Otro episodio ocurrió cerca del Puente Colgante, donde un carau fue encontrado sobre la calzada. Una joven intentó protegerlo del tránsito mientras solicitaba asistencia, pero el ave murió antes de recibir ayuda.
Pablo Capovilla, guía e intérprete de naturaleza e integrante de Aves Argentinas, explicó a AIRE que los caraus dependen de ambientes acuáticos y se alimentan principalmente de moluscos, especialmente caracoles. También señaló que pueden desplazarse ante modificaciones del nivel del río.
El especialista advirtió que estas aves suelen volar durante la noche y pueden colisionar con edificios, antenas u otras estructuras. A esta aparición se sumó la de un chajá, observado el 3 de noviembre en Sarmiento y Chacabuco, en barrio Candioti.
Un lagarto overo sorprendió en pleno Bulevar
La fauna silvestre también apareció en uno de los sectores más transitados de Santa Fe. El domingo 1 de noviembre, un lagarto overo fue visto en inmediaciones de bulevar Pellegrini y Francia, cerca de un establecimiento gastronómico.
Las imágenes circularon entre los vecinos y fuentes veterinarias y ambientales confirmaron la especie. Personal de la Brigada Motorizada intervino para resguardar al ejemplar, cuya presencia llamó la atención por tratarse de una zona comercial.
El investigador del Conicet Alejandro Giraudo, doctor en Ciencias Biológicas, explicó a AIRE que las inundaciones pueden provocar desplazamientos de animales terrestres hacia terrenos elevados. Entre las especies que podrían acercarse a sectores urbanos mencionó serpientes, roedores, escorpiones, ciervos axis, aguará guazú y lagartos overos.
Qué hacer ante la presencia de animales silvestres
Frente a estos encuentros, el Ministerio de Ambiente recomendó mantener distancia y evitar cualquier contacto directo. La indicación es no intentar tocar, acorralar, alimentar ni trasladar a los ejemplares.
También aconsejaron evitar gritos, movimientos bruscos y luces intensas, además de mantener alejadas a las mascotas. Ante una aparición, los vecinos deben comunicarse al 911, informar la ubicación exacta y esperar la intervención de personal capacitado.
Mientras el Paraná continúa modificando el paisaje de los humedales, estos episodios muestran cómo las condiciones ambientales pueden alterar los desplazamientos de la fauna. Las autoridades remarcan la importancia de actuar con precaución para proteger tanto a los animales como a las personas.